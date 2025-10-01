Maior shopping do Brasil chama atenção com suas 500 lojas, 15 mil vagas de estacionamento e tamanho de uma cidade

Com mais de 500 lojas, 15 mil vagas de estacionamento e uma estrutura que parece uma cidade, o Shopping Aricanduva impressiona qualquer visitante.

Ir ao shopping é um dos programas preferidos do brasileiro. Esses espaços deixaram de ser apenas centros de compras e hoje funcionam como pontos de encontro, lazer e convivência para famílias inteiras.

São cinemas, praças de alimentação, áreas de lazer e até serviços básicos reunidos em um só lugar.

Com o tempo, alguns shoppings se transformaram em verdadeiros complexos urbanos, tão grandes que parecem pequenas cidades.

E é justamente nessa categoria que se encaixa o maior shopping do Brasil, localizado em São Paulo, que impressiona por seus números grandiosos e por receber milhares de pessoas todos os dias.

O Aricanduva ocupa 440 mil metros quadrados, dos quais 257 mil m² são dedicados exclusivamente a lojas e operações comerciais.

São mais de 500 estabelecimentos que oferecem desde roupas e eletrônicos até móveis, decoração e até mesmo automóveis.

O espaço reúne três grandes setores: o Shopping Leste Aricanduva, com o comércio em geral; o Interlar Aricanduva, que traz móveis e artigos para casa; e o Auto Shopping Aricanduva, dedicado à venda de veículos novos e seminovos.

Além disso, o centro de compras conta com 13 salas de cinema, três praças de alimentação e áreas de lazer voltadas para toda a família.

Se os números já impressionam, o estacionamento reforça ainda mais a grandiosidade: são 15 mil vagas disponíveis para os clientes.

Para se ter uma ideia, esse número equivale à frota de veículos de cidades inteiras de médio porte. É como se o Aricanduva tivesse sido projetado para receber uma multidão diariamente sem comprometer a estrutura.

Com esse porte, não é exagero dizer que o maior shopping do Brasil funciona quase como uma cidade dentro de São Paulo, reunindo soluções completas para consumo, lazer, serviços e mobilidade.

História do Shopping

Inaugurado em 1991, o Aricanduva passou por diversas expansões até alcançar o status atual. Hoje, gera cerca de 7 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, consolidando-se como um dos principais motores de desenvolvimento da zona leste da capital paulista.

Afinal, a presença do shopping ajudou a transformar a região ao longo das décadas, atraindo investimentos imobiliários, melhorando a infraestrutura urbana e se tornando um marco de referência para milhões de moradores.

Visitar o Shopping Aricanduva não é tarefa simples. Devido ao tamanho, é comum que os visitantes precisem organizar um roteiro para aproveitar melhor o passeio.

Conhecer todas as áreas em um único dia pode ser um desafio, o que reforça ainda mais a comparação do local com uma cidade em miniatura.

Outro detalhe importante é que, por muitos anos, o estacionamento foi gratuito, o que aumentava ainda mais a atratividade.

No entanto, o benefício deixou de ser oferecido recentemente, o que gerou polêmica entre frequentadores que viam nisso um diferencial do espaço.

Mais do que um centro de compras, o Aricanduva se tornou um símbolo da zona leste de São Paulo.

Afinal, sua grandiosidade reflete a evolução dos shoppings no Brasil, que passaram de simples espaços de consumo para verdadeiros complexos urbanos.

