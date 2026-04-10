Cursinho preparatório para o Enem no IFG de Anápolis está com vagas abertas e oferece bolsa mensal de R$ 200 aos participantes

Iniciativa de extensão alcançou 85% de aprovação nas últimas edições e agora oferece ajuda de custo inédita via Governo Federal

Pedro Pedro Ribeiro -
Fim da escala 6x1: IFG anuncia redução da jornada de terceirizados sem redução de salários, em Anápolis
Fachada IFG Anápolis. (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do cursinho Movimento Educação Livre, realizado no Instituto Federal de Goiás (IFG) em Anápolis.

O projeto oferece 50 vagas gratuitas para estudantes que desejam se preparar para o Enem e vestibulares, com a novidade de bolsas mensais de R$ 200 para parte dos participantes.

Ao todo, serão disponibilizadas 40 bolsas destinadas a alunos de baixa renda, com seleção baseada em critérios socioeconômicos, como renda familiar de até dois salários mínimos, cadastro em programas sociais e avaliação por meio de questionário e entrevista.

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As vagas estão divididas entre estudantes da rede pública, alunos do próprio IFG e moradores de regiões próximas à instituição, priorizando comunidades da região Sul e parte da Leste de Anápolis.

Ao Portal 6, o coordenador e professor do projeto, Lucas Vilaça , explicou que o cursinho já apresenta resultados expressivos.

Segundo ele, nas últimas edições, o índice de aprovação chegou a 85%, sendo a maioria em universidades públicas, como UFG, UEG e o próprio IFG.

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira no período noturno, além de encontros aos sábados pela manhã, nas dependências do Instituto Federal.

As inscrições seguem abertas até o dia 20 de abril, ao meio-dia, e devem ser feitas por meio de formulário online.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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