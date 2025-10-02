À venda no Mercado Livre, casa pré-moldada custa menos de R$ 50 mil e é entregue em um mês

Solução modular reduz custos, combina materiais modernos e surpreende no prazo oferecido

Magno Oliver - 02 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal WJB Casas Pré-fabricadas)

Uma oferta de moradia tem chamado atenção de internautas no Mercado Livre: uma casa pré-moldada completa, com estrutura funcional, materiais de qualidade, entrega rápida e tudo isso por um valor abaixo de R$ 50 mil.

O anúncio evoca uma mudança na forma de morar, mostrando que rapidez e economia podem andar juntas. Segundo o comunicado de venda, o kit custa R$ 42.000 e é entregue em cerca de 30 dias.

Ele inclui revestimento externo com placa cimentícia, forro interno de gesso, portas de entrada injetadas e portas internas, janelas de alumínio branco com vidro e grades, ventiluz com mosquiteiro, além dos componentes hidráulicos (como canos de termofusão), rede elétrica básica e teto de chapa trapezoidal. Há também um jogo de banheiro pronto e pintura de brinde.

À venda no Mercado Livre, casa pré-moldada custa menos de R$ 50 mil e é entregue em um mês

No entanto, existem custos extras a considerar: a base de concreto (plateia) para apoiar a estrutura não está inclusa, o frete do material depende da localização do comprador e isso pode pesar bastante no orçamento.

Esse tipo de casa pré-moldada oferece vantagens significativas sobre a construção convencional: montagem mais rápida, menor desperdício de material, padronização de estruturas e peças e, em muitos casos, conforto térmico/acústico superior.

Por outro lado, quem compra precisa estar ciente das limitações, pois o acabamento pode variar, e adaptações no terreno ou nas instalações (como elétrica ou hidráulica fora do padrão) podem gerar custos adicionais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!