Os erros no uso geladeira que podem aumentar a conta de energia em até 30%, segundo técnicos

Hábitos simples do dia a dia podem forçar o funcionamento do eletrodoméstico e pesar no bolso no fim do mês

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A geladeira está entre os poucos eletrodomésticos que funcionam sem parar dentro de casa. Justamente por isso, qualquer erro no uso diário pode ter impacto direto na conta de energia.

O que muita gente não percebe é que atitudes consideradas inofensivas, como abrir a porta várias vezes ao dia ou guardar comida ainda quente, fazem o aparelho trabalhar mais do que o necessário e elevam o consumo ao longo do mês.

Técnicos alertam que alguns hábitos podem aumentar em até 30% o gasto de energia do equipamento, especialmente quando o aparelho já apresenta sinais de desgaste ou não recebe os cuidados básicos de manutenção.

Entre os erros mais comuns está o acúmulo de gelo no congelador, que prejudica a circulação interna de ar e compromete a eficiência da refrigeração.

Outro problema frequente é a borracha de vedação ressecada ou frouxa.

Quando a porta não fecha corretamente, o ar gelado escapa com facilidade e o motor precisa funcionar com mais intensidade para manter a temperatura ideal.

O resultado é um consumo maior de energia e, muitas vezes, desgaste mais rápido do próprio eletrodoméstico.

Também pesa contra o bolso o costume de colocar panelas e alimentos quentes diretamente na geladeira.

Além de alterar a temperatura interna, isso força o sistema de resfriamento a compensar o calor extra em pouco tempo.

A abertura constante da porta, principalmente sem necessidade, provoca o mesmo efeito e faz o aparelho gastar mais para recuperar a refrigeração.

A posição da geladeira na cozinha também merece atenção.

Quando instalada muito próxima da parede ou perto do fogão, ela pode perder eficiência por falta de ventilação adequada ou excesso de calor ao redor.

Em casos assim, o aparelho precisa de mais esforço para manter o funcionamento regular.

Para evitar desperdício, a orientação é simples: verificar a borracha da porta, não guardar alimentos quentes, evitar abrir a geladeira a todo momento, manter o freezer sem excesso de gelo e respeitar o espaço indicado para ventilação.

Pequenas mudanças na rotina podem ajudar a preservar o equipamento e aliviar a conta de energia no fim do mês.

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