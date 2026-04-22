Colocar bicarbonato de sódio nos trilhos da janela: por que os especialistas de limpeza recomendam e para que serve

Acúmulo de poeira, dificuldade para abrir janelas e até mau cheiro podem indicar um problema silencioso dentro de casa — e a solução pode estar em um item comum e barato da cozinha

Daniella Bruno - 22 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Manter a casa limpa vai muito além das superfícies visíveis. Com o tempo, pequenos espaços acabam acumulando sujeira, umidade e resíduos que passam despercebidos na rotina, mas impactam diretamente o conforto e a higiene do ambiente.

Entre esses pontos negligenciados, os trilhos das janelas se destacam. É justamente nesse local que poeira, gordura e até mofo se acumulam — e é aí que o bicarbonato de sódio surge como uma solução prática, eficiente e acessível.

Por que o bicarbonato funciona tão bem na limpeza

O bicarbonato de sódio atua diretamente na remoção da sujeira acumulada. Sua textura levemente abrasiva solta resíduos impregnados sem danificar materiais como alumínio ou PVC.

Além disso, o produto neutraliza odores com eficiência. Em locais com umidade, como os trilhos, cheiros desagradáveis surgem com facilidade — e o bicarbonato elimina esse problema de forma rápida.

Outro ponto importante envolve o controle da umidade. Ao reduzir esse fator, o produto dificulta o surgimento de mofo e fungos, o que melhora a qualidade do ambiente.

Como resultado, a limpeza adequada facilita o deslizamento das janelas. Ou seja, você não apenas higieniza, mas também melhora o funcionamento e evita travamentos.

Como aplicar corretamente e potencializar o efeito

Antes de iniciar, prepare a superfície e organize os materiais. Em seguida, siga o passo a passo para garantir uma limpeza eficiente:

Remova a sujeira solta: utilize uma escova ou aspirador de pó para eliminar poeira e resíduos superficiais

utilize uma escova ou aspirador de pó para eliminar poeira e resíduos superficiais Aplique o bicarbonato: distribua o produto diretamente no trilho da janela

distribua o produto diretamente no trilho da janela Forme a pasta: adicione algumas gotas de água (ou vinagre, em casos mais difíceis)

adicione algumas gotas de água (ou vinagre, em casos mais difíceis) Deixe agir: aguarde entre 5 a 10 minutos para potencializar a ação

aguarde entre 5 a 10 minutos para potencializar a ação Esfregue bem: use uma escova pequena ou escova de dentes para alcançar os cantos

use uma escova pequena ou escova de dentes para alcançar os cantos Finalize a limpeza: passe um pano úmido e, logo depois, seque completamente

Além disso, manter uma frequência mensal de limpeza evita o acúmulo excessivo de sujeira e prolonga o bom funcionamento das janelas.

Solução prática, econômica e eficiente no dia a dia

Além de ser uma alternativa econômica, o método se destaca pela praticidade. Você utiliza um produto acessível e evita o uso de químicos agressivos.

Ao mesmo tempo, a aplicação simples permite incorporar a limpeza na rotina sem complicação. Assim, você mantém a casa mais organizada e funcional com pouco esforço.

Outro fator relevante é a durabilidade do resultado. Quando você realiza a limpeza com frequência, reduz a necessidade de intervenções mais pesadas no futuro.

Portanto, ao adotar essa prática, você resolve um problema imediato e ainda preserva a estrutura das janelas por mais tempo.

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