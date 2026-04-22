Chega de potes empilhados: tendência moderna deixa a cozinha mais organizada e moderna

Abrir o armário e enfrentar uma avalanche de potes e tampas soltas pode parecer algo comum — mas essa desorganização silenciosa compromete tempo, espaço e até o funcionamento da rotina doméstica

Daniella Bruno - 22 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Organização Fácil)

A organização doméstica tem ganhado cada vez mais destaque dentro das casas modernas.

Mais do que estética, manter os ambientes funcionais se tornou uma necessidade para quem busca praticidade no dia a dia e mais eficiência na rotina.

Nesse cenário, a cozinha aparece como um dos espaços que mais exigem atenção.

Entre os principais desafios, está o armazenamento de recipientes plásticos — e é justamente aí que a organização de potes na cozinha se transforma em uma tendência que une funcionalidade, minimalismo e praticidade.

Estratégias simples transformam o uso do espaço

A nova abordagem de organização abandona hábitos antigos e pouco eficientes.

Em vez de empilhar potes de forma aleatória, a tendência aposta em métodos que facilitam o acesso e evitam bagunça.

Antes de tudo, separar tampas e recipientes faz toda a diferença. Ao organizar as tampas por tamanho ou formato, você evita perdas e ganha agilidade no dia a dia.

Além disso, manter os potes mais utilizados sempre à mão reduz o tempo gasto na cozinha.

Outro ponto essencial envolve o uso de organizadores verticais. Em vez de pilhas instáveis, você posiciona os recipientes de forma que todos fiquem visíveis.

Dessa forma, você encontra rapidamente o que precisa e evita o efeito “torre desmoronando” ao retirar um item.

Além disso, investir em divisores ajustáveis dentro de gavetas ou armários melhora ainda mais a organização.

Com isso, cada item ocupa um espaço definido, o que facilita a manutenção da ordem.

Menos excesso, mais funcionalidade e estética

Ao mesmo tempo, a tendência reforça um princípio essencial: menos é mais. Ou seja, manter apenas o necessário transforma completamente a organização.

Descarte o que não funciona: elimine potes sem tampa, peças deformadas ou manchadas

elimine potes sem tampa, peças deformadas ou manchadas Padronize os recipientes: prefira conjuntos que se encaixam entre si (formato “ninho”)

prefira conjuntos que se encaixam entre si (formato “ninho”) Priorize o uso real: mantenha apenas o que você utiliza com frequência

Além disso, a escolha dos materiais também influencia diretamente no resultado.

Recipientes de vidro, por exemplo, oferecem maior durabilidade, não absorvem odores e ainda contribuem para um visual mais limpo e sofisticado.

Por consequência, a cozinha deixa de ser apenas um espaço funcional e passa a integrar a estética da casa. Armários organizados transmitem sensação de controle, leveza e praticidade.

Rotina mais leve e sem desperdício de tempo

Adotar esse novo modelo de organização impacta diretamente a rotina. Quando você sabe exatamente onde cada item está, reduz o tempo gasto procurando tampas ou recipientes.

Além disso, você evita o acúmulo desnecessário e passa a utilizar melhor o espaço disponível. Isso se traduz em menos estresse e mais eficiência nas tarefas diárias.

Outro benefício importante é a manutenção da organização. Como cada item possui um lugar definido, fica mais fácil manter o padrão ao longo do tempo.

Portanto, ao aplicar essas estratégias, você não apenas organiza o armário, mas também melhora a funcionalidade da cozinha e otimiza sua rotina.

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