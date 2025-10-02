Goiás chega a média de 10 postes derrubados todos os dias por carros

Cada abalroamento mobiliza equipes por, em média, seis horas, tempo necessário para um trabalho complexo que pode deixar centenas de famílias no escuro

Danilo Boaventura - 02 de outubro de 2025

Poste caído após chuva em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Levantamento recente da Equatorial Goiás revela um dado alarmante: de janeiro até agora, mais de 2,6 mil postes foram derrubados por veículos em todo o estado.

A estatística fria se traduz em uma média de 10 colisões por dia, um número que não para de crescer e que acende um alerta para a segurança no trânsito e a estabilidade do fornecimento de energia. Goiânia lidera o ranking da destruição com 329 acidentes, seguida por Aparecida de Goiânia (110) e Rio Verde (100).

O prejuízo vai muito além do poste no chão. Cada abalroamento mobiliza equipes por, em média, seis horas, tempo necessário para um trabalho complexo que pode deixar centenas de famílias e empresas no escuro.

O mais curioso, segundo a concessionária, é que a maior parte das ocorrências se concentra entre sexta-feira e segunda-feira. Além do transtorno da falta de energia, a conta da substituição é salgada e recai sobre o motorista responsável — quando ele é identificado.