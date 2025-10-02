Jovem de 18 anos morre em acidente e motorista foge sem prestar socorro, em Goiânia

Placa do veículo envolvido acabou caindo na pista, o que deve facilitar a identificação do suspeito pelas autoridades policiais

Samuel Leão - 02 de outubro de 2025

Moto do jovem, morto no acidente em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A manhã desta quinta-feira (02) foi marcada por um grave acidente entre um carro e uma motocicleta, que tirou a vida de um jovem de apenas 18 anos, em Goiânia. O condutor do veículo envolvido na colisão fugiu do local, deixando a vítima para trás sem prestar o devido socorro.

O caso ocorreu por volta das 07h, no movimentado cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 61, na região Central da capital. A vítima, que conduzia uma motocicleta Honda CG 160, de cor azul, foi atingida por um GM/Astra GL prata.

Com o forte impacto o jovem sofreu ferimentos graves, e apesar do rápido atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros, não resistiu e veio a óbito ainda na Unidade de Resgate, enquanto recebia os primeiros socorros.

O para-choque, ainda com a placa do veículo envolvido, acabou caindo na pista, o que deve facilitar a identificação do suspeito pelas autoridades policiais.

O caso, registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e agora será investigado pela Polícia Civil (PC).

