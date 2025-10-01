Motorista fica em estado grave após acidente na BR-060, entre Goiânia e Anápolis
Vítima ficou presa às ferragens e precisou ser desencarcerada pelo Corpo de Bombeiros
Um motorista de 44 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois caminhões na manhã desta quarta-feira (1º), no km 109 da BR-060, em Goianápolis. A colisão ocorreu por volta das 6h30, no sentido norte da rodovia, entre Goiânia e Anápolis.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos de carga – um VW 8.150 e uma Scania 113 – seguiam no mesmo sentido quando houve a batida traseira.
Com o impacto, o condutor do VW ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros.
Ele foi encaminhado em estado grave por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para atendimento hospitalar. O motorista da Scania não sofreu ferimentos.
O acidente deixou os veículos imobilizados na pista e provocou interdição parcial da rodovia, gerando intenso congestionamento no sentido norte durante o atendimento da ocorrência.
Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da concessionária responsável pelo trecho atuaram no local. Após a retirada dos caminhões, a pista foi liberada e o tráfego normalizado.
