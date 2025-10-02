O tempo máximo que um cachorro pode ficar sozinho em casa, segundo veterinários
Alguns limites ajustados evitam que a solidão evolua para problemas físicos ou transtornos comportamentais severos
Já viajou e deixou seu cachorro sozinho em casa ou na casa de alguém? Eles se sentem sozinhos e muitas pessoas se perguntam qual é o tempo “seguro” para deixar um cachorro sem companhia em casa.
Os veterinários explicam que esse limite não é fixo: varia conforme idade, temperamento, histórico do animal e estímulo recebido. Mas há consenso de que ultrapassar certas horas diárias pode causar sofrimento emocional, ansiedade e impactos à saúde física.
A recomendação é que cães adultos saudáveis não fiquem sozinhos por mais de seis a oito horas sem atenção, exercício ou oportunidades de sair para suas necessidades. Países lá fora adotam o prazo de até 24 horas.
Para filhotes, idosos ou cães com histórico de ansiedade de separação, o tempo deve ser bem menor, muitas vezes não ultrapassando duas a quatro horas.
Quando o tempo sozinho ultrapassa o que o cão suporta emocionalmente, começam a aparecer comportamentos como: latidos ou uivos persistentes, destruição de objetos, evacuação ou urinação no local errado, respiração ofegante ou tremores.
Também há risco de doenças relacionadas a estresse, obesidade se não houver exercícios, e até queda no apetite ou depressão canina.
A chave para evitar problemas é observar cada animal, oferecer estímulos e suporte emocional, e ajustar a rotina para que o tempo sozinho não se torne fonte de estresse ou prejuízos à saúde.
