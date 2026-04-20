Cientistas criam sistema que gera energia, água potável e refrigeração para ilhas inteiras só com balões submarinos
Mecanismos instalados em grandes profundidades utilizam forças naturais para resolver crises de abastecimento
Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pelo cientista Qiang Lu, apresentou uma solução revolucionária para a autonomia de territórios insulares: o sistema Under-Water Compressed Air Energy Storage (UWCAES).
A tecnologia, detalhada em estudo publicado no periódico Journal of Renewable and Sustainable Energy em 2026, utiliza gigantescos balões ancorados no leito oceânico para armazenar energia.
O conceito baseia-se no uso da pressão hidrostática, a força natural exercida pelo peso da coluna d’água, para comprimir o ar dentro desses reservatórios flexíveis.
Quando a demanda elétrica da ilha aumenta, o ar é liberado, movendo turbinas que geram eletricidade de forma limpa e constante, funcionando como uma bateria submarina de longa duração e alta eficiência.
O grande diferencial deste sistema, no entanto, reside na sua multifuncionalidade térmica e química, indo além da simples geração elétrica.
Durante o ciclo de compressão e expansão do ar, o sistema gera calor e frio como subprodutos naturais. Os pesquisadores projetaram a infraestrutura para que esse calor seja reaproveitado em processos de dessalinização, transformando água salgada em potável para a população.
Simultaneamente, o resfriamento gerado no estágio de expansão do gás é canalizado para sistemas de refrigeração industrial e doméstica.
Essa abordagem “três em um” resolve, simultaneamente, as crises de energia, escassez hídrica e climatização, problemas crônicos enfrentados por ilhas que possuem espaço terrestre limitado para usinas convencionais.
De acordo com o Dr. Lu, a tecnologia faz um uso inteligente das características físicas do ambiente marinho, eliminando a necessidade de baterias químicas poluentes ou grandes parques solares que ocupariam áreas turísticas ou agrícolas.
O sistema UWCAES destaca-se por sua capacidade de armazenamento por longos períodos, garantindo estabilidade mesmo em condições climáticas adversas.
Atualmente, os protótipos passam por fases de refinamento de materiais para suportar a corrosão salina e as pressões extremas do fundo do mar.
Com a validação dos dados teóricos pela comunidade científica, a expectativa é que as primeiras implementações em escala real ocorram ainda nesta década, posicionando o oceano não apenas como um cenário, mas como o motor principal da sobrevivência insular sustentável.
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