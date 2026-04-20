Cientistas criam sistema que gera energia, água potável e refrigeração para ilhas inteiras só com balões submarinos

Mecanismos instalados em grandes profundidades utilizam forças naturais para resolver crises de abastecimento

Magno Oliver - 20 de abril de 2026

(Foto: Fraunhofer IEE) / Youtube)

Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pelo cientista Qiang Lu, apresentou uma solução revolucionária para a autonomia de territórios insulares: o sistema Under-Water Compressed Air Energy Storage (UWCAES).

A tecnologia, detalhada em estudo publicado no periódico Journal of Renewable and Sustainable Energy em 2026, utiliza gigantescos balões ancorados no leito oceânico para armazenar energia.

O conceito baseia-se no uso da pressão hidrostática, a força natural exercida pelo peso da coluna d’água, para comprimir o ar dentro desses reservatórios flexíveis.

Quando a demanda elétrica da ilha aumenta, o ar é liberado, movendo turbinas que geram eletricidade de forma limpa e constante, funcionando como uma bateria submarina de longa duração e alta eficiência.

O grande diferencial deste sistema, no entanto, reside na sua multifuncionalidade térmica e química, indo além da simples geração elétrica.

Durante o ciclo de compressão e expansão do ar, o sistema gera calor e frio como subprodutos naturais. Os pesquisadores projetaram a infraestrutura para que esse calor seja reaproveitado em processos de dessalinização, transformando água salgada em potável para a população.

Simultaneamente, o resfriamento gerado no estágio de expansão do gás é canalizado para sistemas de refrigeração industrial e doméstica.

Essa abordagem “três em um” resolve, simultaneamente, as crises de energia, escassez hídrica e climatização, problemas crônicos enfrentados por ilhas que possuem espaço terrestre limitado para usinas convencionais.

De acordo com o Dr. Lu, a tecnologia faz um uso inteligente das características físicas do ambiente marinho, eliminando a necessidade de baterias químicas poluentes ou grandes parques solares que ocupariam áreas turísticas ou agrícolas.

O sistema UWCAES destaca-se por sua capacidade de armazenamento por longos períodos, garantindo estabilidade mesmo em condições climáticas adversas.

Atualmente, os protótipos passam por fases de refinamento de materiais para suportar a corrosão salina e as pressões extremas do fundo do mar.

Com a validação dos dados teóricos pela comunidade científica, a expectativa é que as primeiras implementações em escala real ocorram ainda nesta década, posicionando o oceano não apenas como um cenário, mas como o motor principal da sobrevivência insular sustentável.

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