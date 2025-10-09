Feriadão surpresa de outubro vai garantir folga prolongada por 3 dias

Órgãos públicos já começam a ajustar o calendário e transferir o ponto facultativo do Dia do Servidor para garantir descanso estendido

Gabriel Yuri Souto - 09 de outubro de 2025

Parte interna de ônibus. (Foto: Governo de Goiás)

Outubro vai contar com um feriadão prolongado em várias cidades brasileiras, após uma série de ajustes feitos por prefeituras, câmaras municipais e órgãos públicos em seus calendários administrativos.

As mudanças têm como objetivo antecipar o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, para segunda-feira, dia 27, criando assim três dias consecutivos de folga.

A medida vem sendo adotada em diversas regiões do país como forma de conceder descanso prolongado aos servidores municipais e estaduais, sem comprometer o funcionamento dos serviços essenciais.

Entre os órgãos que já confirmaram a alteração está a Prefeitura da Serra, no Espírito Santo.

Por lá, um decreto publicado no Diário Oficial antecipou o ponto facultativo para segunda-feira (27), garantindo aos servidores sábado, domingo e segunda de descanso. O expediente nas repartições municipais retorna normalmente na terça-feira (28).

Segundo a Administração Municipal, serviços essenciais como saúde de urgência, coleta de lixo e segurança pública continuarão funcionando normalmente durante o período.

A decisão, porém, beneficia apenas funcionários da administração pública, já que o Dia do Servidor Público é ponto facultativo — ou seja, não se aplica ao setor privado.

Feriadão se espalha pelo país

A iniciativa de transferir o ponto facultativo vem sendo replicada em outros municípios e também em governos estaduais, que buscam otimizar o calendário e proporcionar um pequeno descanso coletivo no fim de outubro.

Além de Serra, outras cidades já estudam decretos semelhantes, e há expectativa de que o feriadão se estenda a repartições públicas de diferentes estados, especialmente em órgãos que tradicionalmente acompanham o calendário do funcionalismo, como câmaras municipais, tribunais e autarquias.

Com isso, o último fim de semana de outubro promete ser de movimento intenso nas estradas e pontos turísticos, já que o feriado prolongado deve estimular pequenas viagens e movimentar o setor de turismo interno.