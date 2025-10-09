Feriadão surpresa de outubro vai garantir folga prolongada por 3 dias
Órgãos públicos já começam a ajustar o calendário e transferir o ponto facultativo do Dia do Servidor para garantir descanso estendido
Outubro vai contar com um feriadão prolongado em várias cidades brasileiras, após uma série de ajustes feitos por prefeituras, câmaras municipais e órgãos públicos em seus calendários administrativos.
As mudanças têm como objetivo antecipar o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, para segunda-feira, dia 27, criando assim três dias consecutivos de folga.
A medida vem sendo adotada em diversas regiões do país como forma de conceder descanso prolongado aos servidores municipais e estaduais, sem comprometer o funcionamento dos serviços essenciais.
Entre os órgãos que já confirmaram a alteração está a Prefeitura da Serra, no Espírito Santo.
Por lá, um decreto publicado no Diário Oficial antecipou o ponto facultativo para segunda-feira (27), garantindo aos servidores sábado, domingo e segunda de descanso. O expediente nas repartições municipais retorna normalmente na terça-feira (28).
Segundo a Administração Municipal, serviços essenciais como saúde de urgência, coleta de lixo e segurança pública continuarão funcionando normalmente durante o período.
A decisão, porém, beneficia apenas funcionários da administração pública, já que o Dia do Servidor Público é ponto facultativo — ou seja, não se aplica ao setor privado.
Feriadão se espalha pelo país
A iniciativa de transferir o ponto facultativo vem sendo replicada em outros municípios e também em governos estaduais, que buscam otimizar o calendário e proporcionar um pequeno descanso coletivo no fim de outubro.
Além de Serra, outras cidades já estudam decretos semelhantes, e há expectativa de que o feriadão se estenda a repartições públicas de diferentes estados, especialmente em órgãos que tradicionalmente acompanham o calendário do funcionalismo, como câmaras municipais, tribunais e autarquias.
Com isso, o último fim de semana de outubro promete ser de movimento intenso nas estradas e pontos turísticos, já que o feriado prolongado deve estimular pequenas viagens e movimentar o setor de turismo interno.