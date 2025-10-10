Uma das maiores empresas do Brasil abre vagas em Goiânia, Mozarlândia e Porangatu

São quase 200 oportunidades em áreas variadas. Algumas também aceitam candidatos sem experiência

Natália Sezil - 10 de outubro de 2025

JBS anunciou a abertura de várias vagas de emprego. (Foto: Divulgação)

Uma das maiores empresas do Brasil, a JBS está com 180 vagas abertas para as unidades de Goiânia, Mozarlândia e Porangatu. A contratação acontece em regime CLT.

A oportunidade contempla diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções para quem está buscando o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

Podem participar do processo seletivo candidatos que tenham 18 anos ou mais. Para isso, é preciso se cadastrar pelo site de Carreiras da JBS ou contatar os canais disponibilizados. Os documentos pessoais pedidos são RG, CPF e comprovante de endereço.

Em Goiânia, são 89 vagas na unidade da Friboi (confira ao final do texto). As funções operacionais e de jovem aprendiz não exigem experiência. Já as outras pedem ensino médio completo, formação técnica e experiência na função. Todas são abertas a pessoas com deficiência (PCDs).

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 3272-1379. Quem preferir também pode ir presencialmente à unidade, na Avenida Lago Azul – às 7h30, nas segundas, quartas ou sextas-feiras.

Em Mozarlândia, são 73 oportunidades de trabalho na Friboi. Para os cargos de produção, não é preciso ter experiência. Já as vagas para empilhadeira e manutenção pedem formação específica e comprovação profissional.

Interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 3348-8946.

Já em Porangatu, há uma vaga na unidade da JBS Couros. A função é de tratorista, portanto é necessário ter experiência na função e CNH categoria D. Candidatos precisam enviar o currículo ao WhatsApp (62) 3363-9708.

Formação de motoristas

Além dos cargos mencionados, a JBS também está com 18 vagas abertas para motoristas carreteiros em Goiás. As oportunidades estão distribuídas entre Goiânia (16), Mozarlândia (01) e Porangatu (01).

Nesse caso, é exigido CNH categoria E com EAR (Exerce Atividade Remunerada). Também é preciso residir na região da contratação e ter disponibilidade para viagens curtas e longas.

Para profissionais que não têm experiência, ainda é possível se candidatar à Escola de Formação de Motoristas da empresa. Interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou se cadastrar pelo WhatsApp (14) 99706-2287.

Confira todas as vagas em Goiânia:

Operador de produção na área de desossa (20 vagas);

Operador de produção na área de abate e miúdos (05);

Jovem aprendiz, com idade entre 18 e 22 anos (20);

Operador de produção (15);

Operador de armazenagem e expedição (02);

Treinador de expedição (01);

Supervisor de abate (01);

Treinador de abate (01);

Eletrotécnico (01);

Mecânico industrial (01);

E operador de máquinas de lavanderia (01).

Veja todos os cargos em Mozarlândia:

Operador de produção (60 vagas);

Desossador e faqueiro de abate (10);

Operador de empilhadeira (02);

E supervisor de manutenção (01).

