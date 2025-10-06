Concurso público para policial legislativo da Alego deve bater recorde de inscritos
Primeiro edital para a função registrou 24.754 inscritos, e a expectativa é que o número seja ainda maior desta vez
O novo concurso público da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferece 101 vagas, sendo 40 para policial legislativo — o cargo mais procurado.
Em 2018, o primeiro edital para a função registrou 24.754 inscritos, e a expectativa é que o número seja ainda maior desta vez. O cargo exige nível médio completo e tem salário inicial de R$ 7.067,54, para jornada de 06h diárias.
Entre as atribuições estão a segurança interna da Casa, o controle de acesso, o apoio a Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e outras atividades de polícia administrativa dentro da Casa de Leis.
