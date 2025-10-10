Ex-pastor que pregava “cura gay” hoje vive casamento com outro homem e dá forte testemunho

História de transformação e coragem conquistou as redes sociais

Anna Júlia Steckelberg - 10 de outubro de 2025

(Foto: Redes Sociais)

Durante décadas, nas igrejas e templos, histórias de “cura gay” eram tratadas como promessas de redenção. Homens e mulheres eram incentivados a renunciar à própria identidade em nome de uma suposta “salvação”. Mas uma dessas vozes, que por muito tempo defendeu essa narrativa, hoje se ergue para contestá-la: a do ex-pastor e professor Sergio Viula.

Segundo o portal UOL, Viula, hoje com 56 anos, passou quase 20 anos acreditando que sua homossexualidade havia sido “curada” após sua conversão ao evangelismo na adolescência. Casou-se, teve dois filhos e se tornou um dos principais nomes de grupos evangélicos que defendiam terapias de conversão. Seu discurso, na época, parecia inabalável.

Filho de uma família católica, batizado e com a primeira comunhão feita, Sergio cresceu ouvindo que amar outro homem era pecado. Aos 15 anos, após conhecer colegas evangélicos no trabalho, migrou para o universo neopentecostal, onde encontrou pregações mais diretas, rígidas e moralistas. “Ali eu ouvi que bastava fé para ser ‘curado’. E acreditei”, contou ele em entrevista ao UOL.

O ponto de virada veio no início dos anos 2000, durante uma viagem de trabalho a Singapura. Foi ali, longe dos olhos da igreja e das pressões sociais, que Sergio viveu uma experiência amorosa com outro homem — algo que abalou profundamente suas certezas. “Foi como se a bolha tivesse estourado”, relembrou.

De volta ao Brasil, um ano depois, decidiu contar à esposa o que havia acontecido. O episódio gerou uma crise no casamento, seguida de reconciliação e, por fim, da separação definitiva. Mais que isso: Sergio também deixou o ministério. Foi nesse período que ele passou a se posicionar publicamente contra práticas de “cura gay”, consideradas hoje pelo Conselho Federal de Psicologia uma violação dos direitos humanos.

Hoje, Viula vive um casamento com outro homem e atua como ativista e escritor. Criou um blog para compartilhar reflexões sobre religião, sexualidade e liberdade. Segundo ele, seu novo testemunho não é mais sobre “cura”, mas sobre aceitação e verdade.

“Passei metade da minha vida tentando me consertar. Na outra metade, descobri que nunca estive quebrado”, declarou o ex-pastor, em uma fala que, segundo o UOL, resume uma jornada de fé, coragem e libertação.

