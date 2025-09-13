6 cursos que mais potencializam o currículo e ajudam arrumar emprego, segundo recrutadores

Pedro Ribeiro - 13 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de carteira de trabalho (Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um bom currículo é a porta de entrada para conseguir entrevistas e oportunidades no mercado de trabalho.

Mas não basta listar experiências: os cursos certos podem ser o diferencial que chama a atenção dos recrutadores.

Hoje, investir em aprendizado rápido, prático e valorizado no mercado é uma das formas mais eficazes de conquistar espaço e se destacar entre tantos candidatos.

A seguir, veja seis cursos que especialistas em recrutamento consideram estratégicos para quem deseja melhorar o currículo e aumentar as chances de arrumar emprego.

1. Inglês

O inglês continua sendo o idioma mais exigido em processos seletivos. Um curso de inglês no currículo demonstra que você está preparado para lidar com empresas internacionais, documentos técnicos e até reuniões globais.

2. Excel avançado

Muitos candidatos ainda subestimam a importância do Excel. Dominar planilhas, gráficos e fórmulas complexas mostra organização, raciocínio lógico e capacidade analítica, qualidades muito valorizadas no mercado.

3. Comunicação e oratória

Saber se expressar bem faz toda a diferença. Cursos de comunicação e oratória ajudam a melhorar apresentações, entrevistas e negociações. Um currículo que mostra essa habilidade já ganha destaque imediato.

4. Programação e tecnologia

Com a transformação digital, ter no currículo conhecimentos de programação básica, análise de dados ou ferramentas de TI pode abrir portas em diversas áreas. Até profissões tradicionais valorizam candidatos que entendem de tecnologia.

5. Gestão de projetos

Saber gerenciar tempo, recursos e equipes é uma habilidade universal. Cursos de gestão de projetos — incluindo metodologias como Scrum e Kanban — agregam valor ao currículo de profissionais de diferentes áreas.

6. Marketing digital

Com empresas cada vez mais presentes na internet, cursos de marketing digital são um trunfo no currículo. Eles mostram que você entende de redes sociais, SEO e estratégias online, o que é essencial em quase todo negócio atualmente.

