Motoristas que precisam passar por praça de pedágio diariamente ganham direito à isenção do pagamento

Somente poderão solicitar o benefício os moradores comprovadamente residentes na área beneficiada, mediante apresentação de documentos oficiais que confirmem o endereço

Gabriel Yuri Souto - 09 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Agência SP)

Moradores da região do km 49 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em São Roque (SP), poderão solicitar isenção na cobrança do pedágio instalado nesse trecho.

Segundo a Administração Municipal, o prazo para fazer o pedido vai até esta quinta-feira (09).

O cadastramento deve ser feito de forma online, por meio do Protocolo Eletrônico da Prefeitura de São Roque, que está disponível no site oficial do município.

Após o envio, os dados serão analisados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pela concessionária ViaOeste, responsáveis pela operação da rodovia.

📎 Para acessar o formulário e solicitar o benefício, basta entrar no link abaixo:

👉 https://saoroque.1doc.com.br/b.php?pg=o/dados_servico&service=01K6FR2Z0Z43GRPMFXS71V1AMS

Quem tem direito?

A medida tem como objetivo atender famílias que residem no entorno do km 49 e que utilizam diariamente a Raposo Tavares para atividades rotineiras — como levar os filhos à escola no bairro Alto da Serra, deslocar-se ao trabalho ou realizar serviços essenciais no Centro de São Roque.

É importante destacar que o cadastro não garante automaticamente o benefício. Somente poderão solicitar a isenção os moradores comprovadamente residentes na área beneficiada, mediante apresentação de documentos oficiais que confirmem o endereço.

Depois do período de inscrições, as solicitações serão analisadas pela Artesp e pela ViaOeste, que definirão, nas próximas semanas, quais motoristas terão direito à isenção do pagamento.