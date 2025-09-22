Frente fria avança em Goiás com possibilidade de chuvas fortes, ventos de até 60 km/h e risco de granizo
Previsão é do Cihmego, que alerta para tempestades isoladas e variações de temperatura em todo o estado
O segundo dia da primavera em Goiás será marcado pelo avanço de uma frente fria frente pela região Sudeste do Brasil, criando condições favoráveis à formação de áreas de instabilidade significativas em Goiás, indica a previsão do tempo.
Assim, nesta terça-feira (23), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), revela a possibilidade de ocorrerem chuvas localmente fortes, com regiões indicando o acumulado de 30 mm/h em partes específicas do estado.
Além disso, o órgão citou que rajadas de vento podem vir acompanhadas das pancadas, com velocidades chegando a atingir mais de 60 km/h. O cenário é favorável a raios, podendo, ainda, chover granizo por causa da frente fria.
Em relação às temperaturas, essas demonstram que a amplitude térmica ainda está atuante. A média em Goiás varia de 19 a 36°. Estas variações mudam de acordo com cada região, como indicativo de chuva contemplando todas as partes do estado.
Considerando temperatura mínima, máxima e índice de chuva, temos: no Norte 22°, 36° e 25 mm; no Leste 16°, 34° e 22 mm; no Centro 19°, 34° e 30 mm; no Oeste 22°, 36° e 30 mm; no Sul 19°, 33° e 30 mm e no Sudoeste 19°, 33° e 25 mm.
Para a capital e Região Metropolitana, os termômetros marcarão entre 19° e 32°, podendo chover até 10 mm. Em Anápolis, a temperatura mínima é de 19°, a máxima é de 30° e pode cair 10 mm de chuva na cidade.
Com essas condições, o último alerta do Cihmego é sobre a possibilidade da ocorrência de tempestades em áreas isoladas, devendo a população tomar os devidos cuidados.
