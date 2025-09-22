Frente fria avança em Goiás com possibilidade de chuvas fortes, ventos de até 60 km/h e risco de granizo

Previsão é do Cihmego, que alerta para tempestades isoladas e variações de temperatura em todo o estado

Paulo Roberto Belém - 22 de setembro de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

O segundo dia da primavera em Goiás será marcado pelo avanço de uma frente fria frente pela região Sudeste do Brasil, criando condições favoráveis à formação de áreas de instabilidade significativas em Goiás, indica a previsão do tempo.

Assim, nesta terça-feira (23), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), revela a possibilidade de ocorrerem chuvas localmente fortes, com regiões indicando o acumulado de 30 mm/h em partes específicas do estado.

Além disso, o órgão citou que rajadas de vento podem vir acompanhadas das pancadas, com velocidades chegando a atingir mais de 60 km/h. O cenário é favorável a raios, podendo, ainda, chover granizo por causa da frente fria.

Em relação às temperaturas, essas demonstram que a amplitude térmica ainda está atuante. A média em Goiás varia de 19 a 36°. Estas variações mudam de acordo com cada região, como indicativo de chuva contemplando todas as partes do estado.

Considerando temperatura mínima, máxima e índice de chuva, temos: no Norte 22°, 36° e 25 mm; no Leste 16°, 34° e 22 mm; no Centro 19°, 34° e 30 mm; no Oeste 22°, 36° e 30 mm; no Sul 19°, 33° e 30 mm e no Sudoeste 19°, 33° e 25 mm.

Para a capital e Região Metropolitana, os termômetros marcarão entre 19° e 32°, podendo chover até 10 mm. Em Anápolis, a temperatura mínima é de 19°, a máxima é de 30° e pode cair 10 mm de chuva na cidade.

Com essas condições, o último alerta do Cihmego é sobre a possibilidade da ocorrência de tempestades em áreas isoladas, devendo a população tomar os devidos cuidados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!