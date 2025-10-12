Novo aparelho lançado para concorrer com JBL no Brasil é mais potente e tem o preço até quatro vezes menor
Caixa torre da Philips promete potência de 1.500 W, luzes sincronizadas e tecnologia moderna por um preço que desafia as líderes do mercado
A Philips lançou oficialmente no Brasil, em outubro de 2025, a Party Speaker TAX4000/78, uma nova caixa de som em formato torre pensada para festas e eventos.
O modelo chega com especificações de respeito e um preço bem mais competitivo que o das líderes do segmento, como a JBL.
De acordo com a própria fabricante, a TAX4000 tem potência de referência de 1.500 W e cobre uma faixa de frequência de 20 Hz a 20 kHz, o que, no papel, garante graves fortes e agudos claros.
O sistema acústico é formado por dois woofers de 8 polegadas e dois tweeters de 2 polegadas, estrutura típica de equipamentos que visam alcançar alto volume e ampla projeção sonora.
O modelo também aposta em Bluetooth 5.4, com suporte às tecnologias Auracast™ e TWS, permitindo emparelhar duas unidades da mesma caixa para formar um som estéreo real.
Nas conexões físicas, há entradas USB, auxiliar (3,5 mm), além de portas específicas para microfone e guitarra, com controles independentes de volume e eco — ideal para quem quer cantar ou tocar ao vivo.
Visualmente, a TAX4000 segue a linha das “party speakers”, com 13 modos de iluminação LED sincronizados à batida da música, criando efeitos que transformam o ambiente.
O equipamento pesa 8,5 kg e mede cerca de 73 cm de altura, possuindo alça integrada para facilitar o transporte.
Um ponto importante é que a caixa não tem bateria interna: precisa estar conectada à tomada para funcionar. Isso pode ser uma limitação para uso em locais abertos sem energia, mas garante potência constante sem perda de desempenho.
No lançamento, o preço sugerido da Philips foi de R$ 1.199, e em algumas lojas já há registros de promoções por cerca de R$ 1.020.
Isso coloca o modelo com valor três a quatro vezes menor que o de sua principal concorrente direta, a JBL PartyBox 710, que aparece no varejo nacional entre R$ 4.300 e R$ 4.500.