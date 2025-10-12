Sem Tarcísio e Nunes, missa em Aparecida é acompanhada por Alckmin

Folhapress - 12 de outubro de 2025

(fOTO: Rubens Cavallari/Folhapress)

MARIANA ZYLBERKAN

APARECIDA, SP (FOLHAPRESS) – A missa solene em celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida foi celebrada na manhã deste domingo (12) na Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), presidente em exercício.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmaram presença, mas não compareceram.

O secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), representou o governador na solenidade.

Comandada por dom Orlando Brandes, cardeal arcebispo de Aparecida, a missa foi celebrada diante de 150 mil fiéis. Cerca de 40 mil romeiros chegaram à basílica a pé neste domingo, segundo o cardeal.

Na homilia, o religioso enalteceu a necessidade de diminuir a pobreza e as desigualdades sociais no país. “Os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, aos pobres”, disse.

Ao todo, serão sete missas ao longo deste domingo, sendo que a primeira ocorre nas primeiras horas da manhã, às 5h. A última está programada para as 18h.

Neste ano, a celebração tem o tema “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”, que, segundo o santuário, “propõe uma reflexão que integra fé e o compromisso com a criação”.

“A celebração convida os fiéis, inspirados por Maria, a voltar os olhares para a proteção e valorização da vida em todas as suas dimensões”, diz a igreja.

A temática, afirma, é voltada para esperança e está em sintonia com o Jubileu de 2025 proclamado pelo papa Francisco (1936-2025).