Se você for reparar, esse utensílio é muito mais útil em nossas vidas do que a gente imagina

Magno Oliver - 14 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dornellas Tecnologia)

É só o tempo começar a esquentar que o ventilador se transforma em um dos utilitários domésticos mais presentes nos lares brasileiros.

Só que poucas pessoas sabem que ele vai muito além da função de refrescar uma casa, pois com alguns truques simples, é possível aproveitar ele de maneiras criativas, práticas e úteis, transformando a rotina e otimizando tarefas domésticas.

6 utilidades do ventilador que são incríveis, mas pouco conhecidas

1. Fazer secagem de pisos

Sim, ele também é uma boa ferramenta na hora da limpeza doméstica. Depois de limpar a casa, usar o ventilador acelera a evaporação da água e evita manchas em superfícies mais delicadas. Você higieniza e já deixa tudo bem sequinho em tempo recorde.

2. Auxiliar em churrascos

Em churrasqueiras manuais, o ventilador é um aliado que pode ajudar muito, podendo intensificar o fogo, facilitando o acendimento e acelerando o preparo dos alimentos. Outra boa opção também é usar um secador de cabelos.

3. Resfriar eletrônicos aquecidos

Também pode ajudar a resfriar eletrônicos que aquecem a estrutura física por conta das altas temperaturas. Direcionar o ventilador para computadores, videogames ou roteadores evita superaquecimento e aumenta a vida útil dos aparelhos. É um bom truque para utilizar em dias quentes ou que o aparelho esteja com superaquecimento notável.

4. Combater mofo

Dá para usar o ventilador para combater mofo colocando ele para circular o ar em ambientes fechados, como banheiros, reduzindo a umidade. É ideal para ajudar na remoção de bolor em paredes e móveis.

5. Para secar as roupas

Também é um bom utilitário no auxílio a tarefas domésticas, principalmente na hora de lavar as roupas. Posicionar o ventilador próximo às peças úmidas acelera a secagem, ideal para dias chuvosos ou moradias com pouca ventilação.

6. Espantar mosquitos e insetos

O ventilador também é uma ótima ferramenta para ajudar a espantar mosquitos e insetos. O vento constante que ele emite dificulta o voo de mosquitos, sendo uma alternativa natural para afastar esses insetos sem produtos químicos. Basta ligar e posicionar em uma direção específica onde eles estejam incomodando bastante.

