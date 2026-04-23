Caminhada ou corrida: qual é o melhor exercício para a saúde do coração depois dos 40 anos?

Especialistas explicam que escolha depende do condicionamento físico, objetivo e constância na prática

Gabriel Yuri Souto - 23 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Depois dos 40 anos, cuidar do coração se torna ainda mais importante, e a atividade física passa a ser uma das principais aliadas. Nesse cenário, surge uma dúvida comum: caminhada ou corrida, qual é melhor?

A resposta pode surpreender. Isso porque especialistas afirmam que não existe um exercício único considerado superior quando o assunto é saúde cardiovascular.

Caminhada e corrida fazem bem para o coração

Tanto a caminhada quanto a corrida são exercícios aeróbicos, ou seja, ajudam diretamente no funcionamento do coração.

Ambas as atividades contribuem para reduzir a pressão arterial, melhorar a circulação e diminuir o risco de doenças cardiovasculares.

Além disso, também ajudam no controle do peso, fortalecem o sistema imunológico e melhoram a saúde mental.

Corrida traz resultados mais rápidos

Por outro lado, a corrida costuma gerar resultados mais intensos em menos tempo.

Isso acontece porque ela exige maior esforço do corpo, aumentando o condicionamento cardiovascular e o consumo de oxigênio (VO2 máximo) mais rapidamente.

Além disso, quem busca emagrecimento pode se beneficiar mais da corrida, já que o gasto calórico é maior por minuto de atividade.

Caminhada é mais segura e sustentável

Apesar disso, a caminhada tem uma grande vantagem: menor impacto nas articulações.

Por isso, ela costuma ser mais indicada para iniciantes, pessoas acima dos 40 anos ou quem tem problemas articulares. Além disso, o risco de lesões é menor, o que favorece a continuidade do exercício.

Outro ponto importante é a constância. Caminhar regularmente pode trazer ótimos resultados ao longo do tempo, mesmo com intensidade moderada.

Depois dos 40, o melhor é o que você consegue manter

Segundo especialistas, o fator mais importante não é escolher entre caminhada ou corrida, mas sim manter regularidade.

Inclusive, cardiologistas destacam que não existe um exercício “melhor” para o coração — o ideal é aquele que a pessoa consegue praticar com frequência e segurança.

Combinar caminhada e corrida pode ser ideal

Para muitas pessoas, a melhor estratégia é combinar as duas atividades.

Alternar caminhada com corrida leve permite melhorar o condicionamento físico gradualmente, reduzir riscos de lesão e manter a motivação.

Além disso, essa combinação ajuda o corpo a se adaptar melhor ao esforço, principalmente para quem está começando.

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