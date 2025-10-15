Pesquisa surpreende ao mostrar qual é a idade ideal para casar e ter filhos

Atualmente, o casamento e a maternidade deixaram de ser uma meta com data marcada e passou a depender muito mais do estilo de vida e das escolhas pessoais

Pedro Ribeiro - 15 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

A busca pela idade ideal para casar é uma dúvida que atravessa gerações.

Afinal, existe um momento certo para unir a vida a alguém ou para ter filhos? A resposta não é simples, e justamente por isso, desperta tanta curiosidade.

Em tempos em que as prioridades mudam rapidamente, a forma como as pessoas encaram o casamento e a maternidade também está se transformando.

Hoje, casar ou ter filhos deixou de ser uma meta com data marcada e passou a depender muito mais do estilo de vida e das escolhas pessoais.

Ainda assim, uma pesquisa recente jogou luz sobre o assunto e revelou dados que ajudam a entender o que a sociedade moderna pensa sobre o tema.

De acordo com o levantamento, grande parte dos entrevistados ainda associa os 27 anos à fase em que se tem mais energia, estabilidade emocional e disposição para construir uma vida a dois.

Já os 28 anos aparecem como o momento perfeito para ter o primeiro filho, uma idade em que, segundo os participantes, a pessoa geralmente já alcançou algum equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Esses números mostram que, apesar das mudanças sociais, a faixa dos 25 aos 30 anos continua sendo vista como o período mais equilibrado para tomar grandes decisões de vida.

Uma mudança de mentalidade

No entanto, o mesmo estudo revelou uma tendência crescente: cada vez mais pessoas estão preferindo adiar o casamento e a maternidade. O motivo?

A busca por estabilidade financeira, avanço na carreira e desenvolvimento pessoal.

Muitos jovens adultos enxergam o casamento e os filhos não mais como etapas obrigatórias, mas como escolhas que devem acontecer quando há segurança emocional e econômica.

Essa mudança de mentalidade mostra que a ideia de idade ideal para casar está se tornando cada vez mais flexível e pessoal.

Casar mais tarde virou tendência global

Essa transformação não é exclusividade do Brasil ou dos Estados Unidos. Em diversos países, as pessoas têm escolhido casar mais tarde e formar família após os 30 anos.

Essa tendência é impulsionada por fatores como a expansão do ensino superior, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e o desejo de viver experiências individuais antes de assumir compromissos familiares.

Para muitos, casar aos 35 ou 40 anos deixou de ser algo “fora do comum” e passou a ser sinônimo de maturidade, planejamento e autoconhecimento.

E afinal, qual é a melhor idade?

A verdade é que não existe uma fórmula universal. A idade ideal para casar depende de cada pessoa, de seus objetivos, valores e momento de vida.

Para alguns, o ideal é construir uma família cedo; para outros, o foco é crescer profissionalmente e só depois pensar em filhos.

O importante é entender que o conceito de “tempo certo” mudou. Hoje, cada um define o seu próprio ritmo e o que faz sentido para a sua realidade.

