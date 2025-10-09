Igreja Católica anuncia mudanças nas cerimônias de casamento realizadas na igreja

Pedro Ribeiro - 09 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels/ Bryan Santos)

O casamento é um dos momentos mais esperados na vida de muitos casais.

E, quando realizado na Igreja Católica, ganha ainda mais significado por representar não apenas a união entre duas pessoas, mas também um compromisso espiritual diante de Deus.

No entanto, a partir de agora, os casais que desejam celebrar seu casamento no altar precisarão se adaptar a novas regras anunciadas pelas dioceses em todo o mundo.

As mudanças foram criadas com o objetivo de resgatar o verdadeiro sentido religioso da cerimônia e reduzir os excessos que, com o tempo, transformaram o casamento em eventos mais sociais e cenográficos do que espirituais.

A Igreja quer reforçar que o matrimônio é um sacramento e deve manter sua essência litúrgica, sem exageros.

De acordo com representantes da Pastoral Familiar, as novas normas chegam para fortalecer a fé e trazer mais sobriedade às celebrações.

As autoridades eclesiásticas destacaram que o casamento é, acima de tudo, um ato de amor e compromisso espiritual, e não uma festa de exibição.

Entre as principais mudanças, está o limite máximo de oito casais de padrinhos, o que corresponde a 16 pessoas no total.

Além disso, foi estabelecido que o descumprimento das novas regras poderá resultar até na anulação do casamento religioso, reforçando a importância de seguir corretamente o novo regulamento.

Regras mais simples para cerimônias mais espirituais

As diretrizes divulgadas trazem ajustes importantes para o formato das cerimônias.

A decoração, por exemplo, deve ser discreta e respeitar o ambiente sagrado da igreja.

Apenas quatro arranjos de flores serão permitidos, e itens como espelhos, tapetes de vidro ou passarelas de madeira estão proibidos.

Outra novidade é a exigência de pontualidade. Atrasos não serão mais tolerados, e as celebrações deverão começar rigorosamente no horário marcado.

A entrada dos participantes também seguirá uma ordem específica: primeiro o noivo, depois os padrinhos, em seguida a noiva e, por último, as crianças.

Música e comportamento durante o ritual

As músicas escolhidas para o casamento também deverão seguir um padrão litúrgico.

Durante a cerimônia, só serão permitidas canções sacras. As músicas populares ficam restritas à saída do casal, após a bênção final.

O comportamento dos noivos também passou a ser observado de forma mais rigorosa.

Brincadeiras, hesitações ou respostas fora do protocolo durante a hora do “sim” podem até invalidar o sacramento, segundo o comunicado oficial.

Além disso, a Igreja decidiu restringir o uso de elementos teatrais na entrada de damas e pajens.

Carrinhos elétricos, fantasias ou encenações não serão mais aceitos. A intenção é manter o foco no caráter sagrado do matrimônio, evitando distrações ou exageros.

Um convite à reflexão sobre o verdadeiro sentido do matrimônio

As novas normas mostram que a Igreja Católica busca, antes de tudo, resgatar a essência espiritual do casamento.

Mais do que um evento social, o matrimônio é um sacramento que simboliza a união e o compromisso diante de Deus.

Com as mudanças, o objetivo é que os casais vivam a cerimônia com mais fé, simplicidade e consciência do significado profundo desse momento.

