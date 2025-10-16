Lula cancela visita a Goiânia para inauguração de obra da Saneago

Esta seria a segunda vez que presidente visitava capital neste ano

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2025

Lula cumpre agenda internacional (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a ida a Goiânia para a inauguração da implantação do tratamento secundário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Brito, que acontece na sexta-feira (17).

Conforme divulgado, o lançamento contará com a presença do Ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho (MDB), que representará o Governo Federal, além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB).

Realizada pela Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) com recursos federais, a obra representa um avanço no saneamento básico do estado e promete beneficiar diversos goianos.

Esta seria a segunda visita de Lula em Goiânia neste ano. Em julho, o presidente participou do 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (CONUNE), promovido pela União Nacional dos Estudantes (UNE), e discursou sobre educação e juventude.

