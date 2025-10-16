Santa Casa de Anápolis e médico que constrangeu paciente serão processados

Conforme a defesa da paciente, mesmo após examinar e atestar por escrito no prontuário que não havia indício de uma interrupção da gravidez provocada, o profissional residente insistiu em chamar a polícia

Danilo Boaventura - 16 de outubro de 2025

Fachada da Santa Casa. (Foto: Bruno Velasco / Divulgação)

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e um médico residente da unidade serão processados pela família de uma paciente que, ao buscar atendimento por um quadro de aborto, foi constrangida e exposta a uma investigação policial indevida.

Segundo a defesa da vítima, representada pela advogada Fernanda Martins, o profissional insistiu em acionar a polícia mesmo após ter examinado a mulher e atestado por escrito no prontuário que não havia qualquer indício de uma interrupção de gravidez provocada.

A paciente e mãe dela teriam sido duramente interrogadas pelos policiais militares em um momento de extrema vulnerabilidade da paciente.

A conduta do médico feriu diretamente o protocolo de atendimento humanizado, que deveria garantir acolhimento e respeito à paciente.

Nas palavras da advogada Fernanda Martins, “nem mesmo um bandido baleado quando chega ao hospital é tão discriminado como foi essa mulher”.

A defesa aponta que a falha não se limitou ao residente, responsabilizando também sua supervisora, a chefia do setor de obstetrícia e, consequentemente, o próprio hospital por não assegurarem a aplicação correta dos procedimentos e por permitirem o constrangimento ilegal da paciente.

Com base nos documentos médicos e policiais obtidos, a ação judicial que será movida pela família tem como pilar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que protege o sigilo profissional em casos de aborto, proibindo médicos de denunciarem suas pacientes às autoridades.

A insistência do médico em chamar a polícia, ignorando tanto a ausência de evidências de crime quanto a legislação vigente, configura uma quebra de confidencialidade e um abuso que agora será levado à Justiça para a devida reparação cível e criminal.

ACIA reconhece que Anel Viário não seria concluído sem empenho de Amilton Filho

Durante a reunião especial promovida pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), na noite de quarta-feira (15), com o deputado estadual Amilton Filho (MDB),

“[A obra] daquele Anel Viário demorar tanto foi algo que só foi [revertido] salvo graças a você”, disse Luiz Antônio Oliveira Rosa, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Anápolis (Sinduscon) e vice-presidente da ACIA.

A obra está prevista para ser inaugurada ainda em outubro, após 12 anos de início da construção.

A entidade tem buscado estreitar os laços com o deputado por considerá-lo um interlocutor privilegiado entre a Prefeitura de Anápolis e o Governo de Goiás.

Unimed quer assumir gestão do Teatro Sao Francisco

Em movimento para diversificar suas fontes de receita, a Unimed Anápolis demonstra interesse em assumir a gestão do Teatro São Francisco, localizado no bairro Jundiaí.

A inspiração para o projeto vem do Espaço Unimed, em São Paulo, antigo Espaço das Américas, que se consolidou como a maior casa de espetáculos da capital paulista e mantém agenda permanentemente lotada.

O Teatro São Francisco já é referência em Anápolis e tem sido utilizado preferencialmente pelos principais produtores de eventos da cidade, o que reforça o potencial da iniciativa.

Encontro inédito entre Caiado e Lula em Goiás gera curiosidade na classe política

A próxima sexta-feira (17) promete agitar o cenário político goiano com o encontro entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e o presidente Lula (PT), que devem dividir o mesmo palanque para a inauguração da obra na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Saneago, em Goiânia.

O evento já está gerando curiosidade na classe política sobre como ambos se portarão, especialmente porque Caiado, que atua para viabilizar sua candidatura à Presidência da República, tem elevado o tom das críticas contra o governo do petista.

Lula e Caiado já estiveram juntos, porém, fora de Goiás. Por isso, o ineditismo do encontro em solo goiano.

Nota 10

Para o vereador de Anápolis, Ananias Jr. (Agir), pela iniciativa de promover um feirão de empregos na Câmara Municipal. Ele pretende montar cerca de 30 estandes nas dependências do Poder Legislativo para atrair empresas que querem contratar e trabalhadores buscam emprego.

O evento conta com o apoio da presidente da Casa, Andreia Rezende (Avante), e deve ser realizado nos dias 6 e 7 de novembro, a partir das 08h.

Nota Zero

Para a 99 pela instabilidade que afetou o aplicativo de corridas em todo o Brasil nesta quarta-feira (15), deixando usuários e motoristas na mão em cidades como Goiânia e Anápolis.

A falha técnica, que paralisou os serviços por horas, gerou transtornos generalizados e abriu espaço para a circulação de notícias falsas sobre o suposto encerramento das operações da empresa no país.

Embora a companhia tenha se desculpado e normalizado gradualmente o funcionamento da plataforma ao longo do dia, a instabilidade reforça a necessidade de maior investimento em infraestrutura tecnológica para evitar que problemas dessa magnitude voltem a prejudicar milhares de pessoas que dependem do serviço diariamente.

