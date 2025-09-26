Mulher que sofreu aborto espontâneo e passou por constrangimento na Santa Casa de Anápolis conta com excelentes advogados

Defesa da vítima está preparando as medidas cabíveis contra a conduta ilegal do profissional de saúde

Danilo Boaventura
Santa Casa de Anápolis
Vista aérea da Santa Casa de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A mulher que sofreu aborto espontâneo e passou por constrangimento na Santa Casa de Anápolis, após ter a polícia acionada pelo médico plantonista em clara violação ao sigilo profissional, conta com o apoio de excelentes advogados que já estão trabalhando no caso.

Rápidas apurou que a defesa da vítima está preparando as medidas cabíveis contra a conduta ilegal do profissional de saúde, que contraria decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a proibição de médicos acionarem autoridades policiais em casos de aborto.

O caso, que ganhou repercussão após a revelação dos detalhes do prontuário médico, deve ter novos desdobramentos em breve, com a expectativa de que a Justiça responsabilize adequadamente o médico e o hospital pela quebra do sigilo e pelo constrangimento causado à paciente em um momento de extrema vulnerabilidade.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

