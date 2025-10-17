6 formas de limpar a memória do celular e deixá-lo mais rápido, segundo técnicos

Esses métodos não dependem de aparelho novo; dependem de manutenção

Gabriel Yuri Souto - 17 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Rodrigostoledo)

Lá pelos anos 2000, quando os celulares começaram a carregar câmeras simples e sistemas com apps rudimentares, poucos poderiam imaginar que, décadas depois, a lentidão viria não pelo hardware, mas por acúmulos de “lixo digital” invisível.

Hoje, quem nunca esperou segundos eternos para abrir um app ou ficou irritado com engasgos no toque?

A boa notícia: técnicos do mundo inteiro trabalham cotidianamente com métodos práticos para “limpar a memória” e devolver agilidade a qualquer smartphone — inclusive ao seu.

Existe um princípio discreto que guia esses procedimentos: liberar espaço de armazenamento e memória RAM de forma seletiva, minuciosa, sem apagar o que é importante. Para isso, especialistas recorrem a ferramentas embutidas nos próprios sistemas e apps confiáveis de manutenção.

Segundo o site Avast, por exemplo, há diferenciações entre “arquivos inúteis”, fotos duplicadas e dados temporários que podem ser removidos sem prejuízo aos seus dados principais.

Agora, aqui estão 6 formas de limpar a memória do celular e deixá-lo mais rápido, segundo técnicos e guias especializados:

6 formas de limpar a memória do celular e deixá-lo mais rápido, segundo técnicos

Limpar cache de apps — muitos apps criam arquivos temporários que se acumulam com o tempo. Excluir o cache (sem apagar dados importantes) libera espaço sem perdas significativas. Desinstalar apps que você não usa — programas abandonados ocupam espaço e, em alguns casos, consomem recursos em segundo plano. Eliminar arquivos grandes e mídia redundante — vídeos, capturas de tela e documentos antigos pesam muito. Identificar esses arquivos e removê-los resolve parte do problema. Desativar sincronizações e limitar atividades em segundo plano — notificações, atualizações automáticas e sincronizações constantes exigem uso de memória RAM; desativá-las melhora a fluidez. Reduzir ou desativar animações do sistema — efeitos visuais agradam aos olhos, mas exigem processamento extra. Desligá-los pode deixar o celular “mais ágil”. Fazer reinicialização periódica ou restaurar configurações de fábrica — reiniciar encerra processos ocultos e limpa “sujeira temporária”; em casos extremos, resetar tudo (depois de backup) recomeça limpo.

Colocar essas táticas em prática com frequência garante que o celular não acumule “peso invisível”. Técnicos lembram que o ideal não é aplicar tudo de uma vez, mas observar onde há mais acúmulo e agir com cautela.

Esses métodos não dependem de hardware novo; dependem de manutenção. Seu smartphone, com um pouco de atenção, pode voltar a responder rápido — praticamente como quando você o tirou da caixa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!