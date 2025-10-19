6 palavras do português que parecem fáceis, mas muita gente ainda pronuncia errado sem perceber

O mais curioso é que, muitas vezes, o erro é tão comum que soa até “normal”

Pedro Ribeiro - 19 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Cozinhando com a Ly)

Algumas palavras da língua portuguesa podem parecer simples à primeira vista, mas, na hora de falar, muita gente acaba se confundindo.

Essas palavras, que usamos com frequência, enganam até quem tem boa fluência no idioma.

E o mais curioso é que, muitas vezes, o erro de pronúncia é tão comum que soa até “normal”.

1. Bicarbonato (e não “bicabornato”)

Essa é uma das palavras mais confundidas. O nome correto é bicarbonato, com o “r” antes do “n”.

Muita gente troca a ordem das letras e acaba dizendo “bicabornato”.

A dica é lembrar da palavra “carbono” dentro dela — afinal, o nome vem da substância química bicarbonato de sódio.

2. Asterisco (e não “asterístico”)

Aqui está outro erro clássico. Muita gente insiste em acrescentar um “ti” que não existe.

O correto é asterisco, com apenas três sílabas. Para lembrar, pense no símbolo que aparece em teclados e telefones (*).

Dizer “asterístico” é um erro comum, mas fácil de corrigir.

3. Cérebro (e não “célebro”)

Essa confusão acontece porque o som das letras pode enganar o ouvido. O certo é cérebro, com “r” no meio da palavra.

Quando alguém diz “célebro”, acaba trocando o som e criando uma forma inexistente.

Como dica, tente pronunciar devagar: “cé-re-bro”. Assim, você acerta na hora!

4. Losango (e não “losângulo”)

Outro caso curioso é o da forma geométrica losango.

Muita gente, talvez por associação com palavras como “triângulo” e “retângulo”, acaba dizendo “losângulo”.

No entanto, o nome correto não tem o “gulo” no final. O losango é aquela figura com quatro lados iguais e ângulos opostos iguais.

5. Sobrancelha (e não “sombrancelha”)

Essa é uma das palavras mais trocadas na fala.

O erro vem da influência da palavra “sombra”, mas o correto é sobrancelha, sem o “m”.

O termo vem de “sob” + “ancelha”, que significa algo que está sobre os olhos.

Então, nada de “sombrancelha” — mesmo que o nome lembre maquiagem!

6. Mortadela (e não “mortandela”)

Para fechar a lista, temos uma das confusões mais antigas. O certo é mortadela, sem o “n”.

A palavra tem origem italiana, e lá também se pronuncia “mortadella”.

O som nasal acabou sendo incorporado por engano em português, mas a grafia correta continua sem o “n”.

