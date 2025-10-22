Número de casamentos cai e divórcios disparam em Goiânia na última década, aponta IBGE

Estudo mostra resultados impressionantes sobre comportamento dos goianienses

Davi Galvão Davi Galvão -
Igreja Católica anuncia mudanças nas cerimônias de casamento realizadas na igreja Goiânia
Número de casamentos caiu na capital. (Foto: Reprodução/Pexels/ Bryan Santos)

Com o aniversário de Goiânia se aproximando, a capital se prepara para apagar as 92 velinhas já nesta sexta-feira (24). Entre tantos anos de história, foram vários os amores que nasceram e também findaram na cidade.

Nessa linha, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que, entre 2013 e 2023, cresceu o número de divórcios no município, enquanto que os de casamentos reduziram.

Conforme o levantamento, em 2013 foram 12.159 registros de matrimônios realizados, número que caiu para 10.861 em 2023, representando uma queda de aproximadamente 10,68%.

Publicidade
Leia também

Nesse intervalo, 2014 foi o ano com mais matrimônios realizados, contabilizando 12.901, enquanto que 2020 representou o menor quantitativo, de apenas 8.904.

Por outro lado, os divórcios saltaram de 3.497, em 2013, para 5.392 em 2023 (maior registro do período), o que representa um aumento de 54,19%.

No mesmo intervalo, 2016 foi o ano com menos registros de separações, que ficaram na marca de 2.442.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias