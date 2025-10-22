Número de casamentos cai e divórcios disparam em Goiânia na última década, aponta IBGE

Estudo mostra resultados impressionantes sobre comportamento dos goianienses

Davi Galvão - 22 de outubro de 2025

Número de casamentos caiu na capital. (Foto: Reprodução/Pexels/ Bryan Santos)

Com o aniversário de Goiânia se aproximando, a capital se prepara para apagar as 92 velinhas já nesta sexta-feira (24). Entre tantos anos de história, foram vários os amores que nasceram e também findaram na cidade.

Nessa linha, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que, entre 2013 e 2023, cresceu o número de divórcios no município, enquanto que os de casamentos reduziram.

Conforme o levantamento, em 2013 foram 12.159 registros de matrimônios realizados, número que caiu para 10.861 em 2023, representando uma queda de aproximadamente 10,68%.

Nesse intervalo, 2014 foi o ano com mais matrimônios realizados, contabilizando 12.901, enquanto que 2020 representou o menor quantitativo, de apenas 8.904.

Por outro lado, os divórcios saltaram de 3.497, em 2013, para 5.392 em 2023 (maior registro do período), o que representa um aumento de 54,19%.

No mesmo intervalo, 2016 foi o ano com menos registros de separações, que ficaram na marca de 2.442.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!