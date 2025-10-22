Polícia prende integrantes de organização criminosa responsável por assassinato de comerciante em Goiânia

No total, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão na capital, Trindade, Guapó e no Tocantins

Augusto Araújo - 22 de outubro de 2025

Vídeo mostra momento em que comerciante é morto no Jardim Cerrado, em Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PC) deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Cerrado, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação no bairro Jardim Cerrado, em Goiânia.

Conforme a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), a ação cumpriu 10 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Trindade, Guapó e Araguaína (TO).

De acordo com a investigação, o grupo é suspeito de envolvimento no assassinato de um comerciante ocorrido no dia 29 de julho, que teria sido morto por repasse de informações à polícia sobre o tráfico de drogas na região.

Um vídeo divulgado pela PC mostra o momento do crime. Conforme as imagens, é possível ver a vítima andando em direção ao balcão do estabelecimento, quando surge em tela um sujeito de blusa vermelha.

Na sequência, o suspeito puxa uma arma de fogo e dispara várias vezes contra o comerciante, já caído ao chão.

Por fim, ele ainda aparenta sacar um celular do bolso e fotografar a vítima, como forma de registrar que o assassinato foi consumado.

A DIH destacou também que, desde o fim de 2024, intensificou as apurações sobre a atuação de facções no Jardim Cerrado, identificando organizações criminosas ligadas ao tráfico. Elas seriam responsáveis também por homicídios motivados por disputas territoriais e dívidas entre integrantes.

Com as ações mais recentes, a polícia contabiliza 50 medidas judiciais cumpridas contra criminosos que atuavam na localidade.

Por fim, a corporação afirmou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos.

