Truque secreto para lavar roupas na máquina e elas saírem sem nenhum pelo

Vídeo mostra um truque curioso que deixou até os donos de lavanderias surpresos

Magno Oliver - 23 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Canal Wellington Freire)

Se tem uma coisa que irrita qualquer pessoa é tirar as roupas da máquina e ver que continuam cheias de pelos de animais e fios de cabelo.

Mas um vídeo que viralizou no Instagram promete resolver o problema de um jeito prático e surpreendente: usando lenços umedecidos durante a lavagem.

No tutorial, o criador de conteúdo mostra que basta colocar de dois a três lenços umedecidos dentro do tambor, junto com as roupas e o sabão de costume.

Truque secreto para lavar roupas na máquina e elas saírem sem nenhum pelo

Durante o ciclo de lavagem, os lenços atuam como ímãs, capturando pelos, fiapos e cabelos que ficariam grudados nos tecidos.

A explicação é simples: o material dos lenços é macio, mas resistente o bastante para reter sujeiras soltas sem se desfazer na água. Além disso, eles ajudam a reduzir o atrito entre as peças, evitando o acúmulo de pelinhos indesejados.

Confira o tutorial completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eric Santana (@piuecabelo)

