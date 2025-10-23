Uma das maiores fabricantes do mundo abre unidade no Brasil, investindo R$ 50 milhões e gerando novas vagas de emprego

Previsão é que a planta inicie suas atividades em 2026, com o primeiro trem previsto para abril de 2027

Pedro Ribeiro - 23 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Agência SP)

A CRRC, considerada a maior fabricante de trens do mundo, anunciou oficialmente a abertura de uma nova fábrica em Araraquara (SP).

O investimento inicial é de R$ 50 milhões, com a criação de 100 empregos diretos. A unidade dará suporte à produção de 44 composições da nova Frota R do Metrô de São Paulo, um contrato de R$ 3,1 bilhões.

A operação será feita em um espaço locado da Hyundai Rotem, antiga ocupante do polo industrial da cidade. A previsão é que a planta inicie suas atividades em 2026, com o primeiro trem previsto para abril de 2027.

Apoio à expansão do Metrô de São Paulo

Os novos trens atenderão as linhas 1-Azul, 2-Verde (em expansão até Penha) e 3-Vermelha, reforçando a capacidade do transporte metropolitano da capital.

Do total, 22 composições serão entregues à Linha 2-Verde, enquanto as demais vão ampliar o atendimento nas linhas Azul e Vermelha.

Segundo o portal especializado Metrô CPTM, parte da montagem será feita na nova fábrica, e a CRRC utilizará tecnologia e processos próprios para garantir o padrão de qualidade global da empresa.

Tecnologia e empregos

Os trens terão design moderno, passagem livre entre vagões, velocidade máxima de 100 km/h e capacidade para até 1,8 mil passageiros.

Além de impulsionar a indústria ferroviária brasileira, o projeto vai abrir novas vagas nas áreas de engenharia, projetos, compras, contabilidade e vendas, tanto em Araraquara quanto em São Paulo.

Enquanto o site oficial de recrutamento não é lançado, as candidaturas estão sendo enviadas por e-mail, conforme divulgado pela imprensa especializada.

Estratégia de expansão no Brasil

A instalação da fábrica também posiciona a CRRC para disputar novos contratos — entre eles o Trem Intercidades (SP–Campinas) e futuras licitações de linhas metropolitanas.

Há expectativa de que o modelo de produção local se repita em outros projetos do estado, especialmente com o avanço do programa SP nos Trilhos, que prevê R$ 190 bilhões em investimentos até 2035 e a geração de até 150 mil empregos.

A gigante por trás dos trilhos

Com sede em Pequim, a China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) é líder mundial na fabricação de trens, metrôs e equipamentos ferroviários.

A companhia possui 46 subsidiárias, emprega mais de 180 mil pessoas e mantém presença em dezenas de países, sendo reconhecida por sua atuação em tecnologias de alta velocidade e inovação no transporte público.