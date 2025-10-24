Arroz na Air Fryer: é muito simples e prático, além de ficar uma delícia

Receita moderna para um clássico da mesa brasileira

Gabriel Yuri Souto - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

O arroz, presença garantida no prato nacional há mais de um século, atravessou guerras, crises econômicas e modas gastronômicas. Sempre firme, sempre lá, ao lado do feijão, do ovo frito ou daquela carne de panela que lembra a casa da avó. Mas a cozinha brasileira está mudando, e com ela, os eletrodomésticos ganham papéis novos. De coadjuvante das frituras a estrela multitarefas da casa, a Air Fryer agora ousa até assumir o papel da panela.

Parece estranho? Pois essa novidade já está chamando atenção nas redes sociais. Segundo a página Truques na Cozinha no Instagram, famosa por compartilhar dicas culinárias com seus seguidores, dá para fazer arroz soltinho e saboroso diretamente no aparelho — sem fogão, sem panela e quase sem sujeira. O vídeo com a explicação viralizou e despertou curiosidade em quem adora facilitar a rotina.

Arroz na Air Fryer: é muito simples e prático, além de ficar uma delícia

No passo a passo divulgado por Truques na Cozinha, tudo começa retirando a cestinha da Air Fryer. Ali dentro, segundo o vídeo, deve-se adicionar óleo, alho e o arroz escolhido. Depois de misturar tudo, o eletrodoméstico entra em ação: cinco minutos para “fritar” os grãos e liberar aquele aroma que dá fome na hora. Em seguida, basta acrescentar água e devolver a Air Fryer para a tomada, deixando cozinhar por mais 15 minutos. Quando o relógio apita, o arroz estaria pronto — simples assim.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Truques na Cozinha 🍴 (@truquesnacozinha_)



Mas como toda tendência culinária, as opiniões se dividem. Nos comentários do próprio vídeo, alguns usuários elogiaram a praticidade, mas outros contestaram o método. “No micro-ondas é mais rápido”, comentou uma seguidora. Houve também quem alertasse sobre riscos ao equipamento: “Isso é mentira, já fiz e não dá certo, além de danificar por causa do vapor”, escreveu outro. E teve quem provou e não aprovou: “Eu já fiz e não gostei”.

A verdade é que o arroz brasileiro sempre encontrou novas formas de se renovar. Do fogão à lenha à pressão elétrica, ele já se adaptou a todas as tendências culinárias do país. Resta saber se a Air Fryer vai conquistar seu lugar definitivo nessa história — ou se seguirá como uma ousadia que divide cozinhas e opiniões.

Seja como for, o arroz segue firme, desafiando gerações e inspirando experimentações. Porque, no fim das contas, cozinha boa é aquela que cabe no cotidiano de cada um.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!