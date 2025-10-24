Márcio Corrêa confirma investigação sobre distribuição de carne de cavalos para escolas e creches na gestão passada

Fala ocorreu durante resposta ao vereador Domingos Paula, que questionou porque a atual gestão tem optado pelo regime de adesão de ata ao invés de iniciar processos licitatórios para compras e contratação de serviços

Danilo Boaventura - 24 de outubro de 2025

Operação Carcaça apurou o comércio de carne de cavalo em Anápolis. (Foto: Divulgação/PCGO)

Em resposta ao vereador Domingos Paula (PDT)) durante a prestação de contas na Câmara de Anápolis, nesta sexta-feira (24), o prefeito Márcio Corrêa (PL) confirmou a distribuição de carne de cavalo para escolas e creches da rede municipal estão sob investigação da Polícia Civil.

Essa informação já havia sido adiantada pela coluna Rápidas, no final de agosto deste ano.

O parlamentar havia questionado o chefe do Executivo sobre porquê da Prefeitura tem optado pelo regime de adesão de ata ao invés de iniciar processos licitatórios para compras e contratação de serviços.

Márcio replicou lembrando que o procedimento, que usa o registro de preços de uma licitação já feita por outro entidade pública, é legal e está sendo tocado por servidores efetivos da Prefeitura, dos quais ele confia.

O prefeito, na continuação da resposta, garantiu que na gestão dele esse instrumento não é usado de forma suspeita como a aquisição de software para aulas remotas, de alugueis de máquinas agrícolas para atender “companheiros do carteado” ou para comprar carne de fornecedor de merenda que está sendo investigado no escândalo das carnes de cavalo.

“Deus foi tão bom e justo comigo porque esse fornecedor [investigado] foi um dos primeiros que eu cortei e eu nem tinha conhecimento disso”, afirmou.

Relembre o escândalo

Em março deste ano, um galpão clandestino, na Vila União, foi descoberto armazenando carne de cavalo em condições insalubres, suspeita de ser usada na fabricação de hambúrgueres. O caso chocou o país.

O esquema também envolvia um abatedouro rural ilegal com cavalos em situação de maus-tratos.

As autoridades investigam os responsáveis e a rede de distribuição dessa carne sem inspeção sanitária.

