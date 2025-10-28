Jovem é preso em flagrante após espancar o filho e tentar matar a própria mãe no interior de Goiás

Suspeito também teria resistido à prisão, entrando em luta corporal com os policiais

Casa ficou completamente ensanguentada após jovem espancar o filho e tentar matar a mãe. (Foto: Reprodução)
Um jovem, de 26 anos, foi preso em flagrante após tentar matar a própria mãe, de 46, a facadas, em Quirinópolis. A vítima contou que estava tentando defender o neto, que é filho do suspeito, pois o garoto estava sendo espancado pelo pai.

Em depoimento, a mãe relatou que toda a confusão começou no lado de fora da residência da família, onde todos os envolvidos moram juntos.

Ela contou ter notado que o suspeito estava agredindo violentamente o próprio filho, de oito anos, de tal modo que acreditou que ele fosse matá-lo.

Assim, a mulher resolveu intervir e, com o apoio do companheiro, impediu que o pior acontecesse, o que enfureceu o jovem. Vizinhos também interviram ao ver que o rapaz tentava enforcar a criança.

O pai então foi até o interior do imóvel onde os avós estavam se abrigando com o neto e se trancou com todos dentro.

Momentos de terror

A partir daí, a situação escalou ainda mais, com o suspeito tendo quebrado o vidro da porta com um soco, o que lhe gerou diversas escoriações e, em seguida, rumado até a cozinha, onde pegou uma faca e disse que mataria a todos.

A mãe do jovem contou que não conseguiu fugir e foi imobilizada pelo rapaz, que chegou a colocar-lhe uma faca sobre o pescoço, momento no qual a Polícia Militar (PM) invadiu a residência e ele a deixou escapar.

Além disso, a prisão também não foi tranquila, com o suspeito reagindo e entrando em luta corporal com os policiais, que conseguiram algemá-lo. Ainda assim, seguiu se debatendo e tentando atingir os militares com chutes e empurrões.

A residência da família ficou completamente ensanguentada após o episódio, com manchas até mesmo no portão do imóvel.

Todos os envolvidos receberam atendimento médico e o jovem foi preso em flagrante, ficando à disposição do Judiciário.

