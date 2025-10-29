Anvisa proíbe venda e fabricação de pó de café; confira qual
Agência explicou que a medida foi tomada após a identificação da presença de um ingrediente não aprovado para o consumo em alimentos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, publicidade e o uso do pó de café Fellow Criativo, da marca Cafellow. A decisão foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (28/10), acendendo um alerta para os brasileiros.
O órgão explicou que a medida foi tomada após a identificação da presença de um ingrediente não aprovado para o consumo em alimentos: o extrato de cogumelo Agaricus Bisporus.
A agência informou que não houve avaliação de segurança sobre o uso desse componente em produtos alimentícios, o que gerou preocupações sobre a sua viabilidade para consumo.
Além disso, a Anvisa apontou que a marca Cafellow fez alegações não autorizadas em sua propaganda e no rótulo do produto. Termos como “controle de insulina” e “diminui o colesterol” foram utilizados, mas não possuem aprovação da agência. A utilização dessas alegações pode enganar os consumidores, sugerindo benefícios à saúde que não estão respaldados por estudos e aprovações científicas.
Outro ponto que motivou a proibição foi a informação no rótulo do produto, que pode induzir o consumidor ao erro, levando-o a acreditar que o pó de café é, de fato, um produto tradicional, o que não é o caso.
