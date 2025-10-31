Campeonato Goiano de Kart retorna a Anápolis e promete encerrar a temporada com muita emoção

Final do Goiano de Kart será disputada em Anápolis com promessa de muita emoção, velocidade e disputas ponto a ponto

Damara Dantas - 31 de outubro de 2025

Campeonato Goiano de Kart volta a Anápolis. (Foto: Divulgação)

Depois de dois anos, o Campeonato Goiano de Kart volta a Anápolis para encerrar a temporada de 2025 em grande estilo. A cidade, que já foi palco de grandes momentos do automobilismo goiano, se prepara para receber a etapa dupla e final da competição, nos dias 1º e 2 de novembro, no Kartódromo Internacional de Anápolis.

Serão dois dias intensos de corridas nas categorias Profissional e Rental, reunindo pilotos de todo o estado em busca dos últimos pontos da temporada.

O evento é realizado sob a supervisão da Federação de Automobilismo do Estado de Goiás (FAUGO) e do Anápolis Motor Clube (AMC), que trabalham juntos para garantir uma estrutura completa e segura tanto para os competidores quanto para o público.

Com 12 etapas já disputadas e o título ainda indefinido, a expectativa é de baterias acirradas, ultrapassagens decisivas e muita emoção até a bandeirada final.

Além de marcar o encerramento do calendário goiano, a etapa também celebra o retorno de Anápolis ao circuito do kartismo estadual — uma tradição que movimenta pilotos, equipes e apaixonados por velocidade.

O público poderá acompanhar tudo de perto, com entrada gratuita e uma programação que promete muita adrenalina e momentos inesquecíveis.

A estrutura do kartódromo conta com arquibancadas, áreas de convivência e boa visibilidade da pista, tornando o fim de semana uma ótima opção de lazer para toda a família.

📍 Local: Kartódromo Internacional de Anápolis

📅 Data: Sábado (1º) e domingo (2) de novembro

⚡ Entrada gratuita — venha torcer e sentir de perto a emoção do kartismo goiano!