Filho encontra mãe após 20 anos e descobre que são colegas de trabalho

Um reencontro que parecia impossível aconteceu no local mais improvável de todos

Magno Oliver - 31 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação / HCA Healthcare’s St. Mark’s Hospital)

Um reencontro emocionante e inesperado marcou a vida de Benjamin Hulleberg, um jovem de 20 anos que mora em Utah, nos Estados Unidos.

Após duas décadas procurando pela mãe biológica, ele descobriu que ambos trabalhavam no mesmo hospital sem saber. O caso aconteceu no St. Mark’s Hospital, em Utah, e comoveu colegas e familiares.

Benjamin foi adotado logo após o nascimento. Seus pais adotivos sempre incentivaram o desejo dele de conhecer sua origem, e o jovem cresceu escrevendo cartas e tentando encontrar a mulher que o trouxe ao mundo. A busca, porém, parecia sem fim.

Enquanto isso, a mãe biológica, Holly Shearer, que engravidou na adolescência, jamais deixou de pensar no filho. Ela chegou a encontrá-lo nas redes sociais, mas o medo de ser rejeitada a impediu de fazer contato por anos.

Foi apenas no aniversário de 20 anos de Benjamin que Holly decidiu tomar coragem e enviar uma mensagem para estabelecer conexão afetiva com o jovem. O reencontro aconteceu em um restaurante e revelou um detalhe surpreendente: os dois já se cruzavam com frequência, pois trabalhavam no mesmo hospital. Ela como assistente médica e ele como voluntário.

Desde então, mãe e filho vêm recuperando o tempo perdido. Hoje, dividem momentos de afeto nos intervalos do trabalho e celebram o reencontro que o destino cuidadosamente adiou por duas décadas.

