Os três melhores celulares da Samsung em 2025: guia atualizado com modelos que valem o investimento

Análise recente destaca os celulares mais recomendados para diferentes perfis de uso que buscam investir com segurança

Magno Oliver - 31 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Science and Knowledge)

Com tantos lançamentos recentes de smartphones, escolher o celular ideal exige filtrar entre performance, inovação e custo-benefício.

Um ranking da MDZ de tecnologia avaliou os modelos da marca este ano e destacou três aparelhos que se destacam em diferentes categorias: o Samsung Galaxy S25 Ultra, o Samsung Galaxy Z Fold7 e o Samsung Galaxy A56. Cada um deles se sobressai em um tipo de uso e atendem a vários perfis de usuários, além dos preços de venda em várias escalas.

Os três melhores celulares da Samsung em 2025: guia atualizado com modelos que valem o investimento

1. Galaxy S25 Ultra

Líder absoluto entre os flagships da Samsung em 2025, o S25 Ultra tem hardware premium: câmera principal de 200 MP, chip Snapdragon 8 Elite (o topo da linha), excelente tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e recursos de inteligência artificial integrados.

É ideal para quem quer o melhor em fotografia, desempenho e longevidade. Por esse motivo aparece no topo de várias listas especializadas, embora também tenha preço elevado, voltado para usuários exigentes.

2. Galaxy Z Fold7

Para quem busca inovação e versatilidade, o Z Fold7 é outro grande destaque entre os dobráveis. Ele oferece tela dupla (externa e interna), ótimo desempenho para multitarefa, leitura de documentos, uso profissional ou lazer em modo tablet.

Além disso, melhorias recentes deixaram o modelo mais fino e equilibrado. É uma escolha de topo para quem quer investir em um aparelho premium e diferenciado, ainda que o preço seja compatível.

3. Galaxy A56

No segmento intermediário, o A56 se destaca como uma opção de excelente custo-benefício em 2025. Ele traz tela Super AMOLED de 6,7 polegadas com 120 Hz, bateria de 5.000 mAh, certificação de resistência à água e poeira (IP67), além de promessa de atualizações a médio/longo prazo.

Perfeito para quem busca um aparelho moderno, com bom desempenho para tarefas cotidianas, sem pagar o preço de um tradicional e topo de linha flagship.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!