Caixa e construtora devem indenizar comprador por atraso na entrega de imóvel, decide Justiça

Decisão obriga empresas a assumir prejuízo causado ao consumidor

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Comprar um imóvel exige planejamento, investimento alto e confiança no prazo prometido. Ainda assim, muitas construtoras atrasam entregas e colocam o consumidor em uma situação de prejuízo e incerteza.

Diante desse cenário, a Justiça tem reagido com mais rigor. Em decisão recente, um juiz determinou que tanto a construtora quanto a Caixa Econômica Federal devem indenizar o comprador por atraso na entrega do imóvel, reforçando a responsabilidade das empresas envolvidas.

Justiça responsabiliza Caixa e construtora diretamente

O juiz não aceitou a tentativa da Caixa de se apresentar apenas como financiadora. Pelo contrário, ele reconheceu que o banco atua ativamente como agente de política pública e fiscaliza a execução das obras.

Com isso, a decisão estabeleceu responsabilidade solidária. Na prática, isso significa que o comprador pode cobrar tanto a construtora quanto a Caixa pelos prejuízos.

Além disso, o juiz foi direto: determinou a rescisão do contrato, exigiu a devolução integral de todos os valores pagos e ainda aplicou multa de 2%.

Para completar, fixou uma indenização de R$ 10 mil por danos morais, reconhecendo o impacto causado pelo atraso.

Atraso sem justificativa gera obrigação de indenizar

No caso analisado, o comprador assinou o contrato em outubro de 2022. A construtora prometeu entregar o imóvel em outubro de 2023, com tolerância até abril de 2024 — mas não cumpriu o prazo.

A empresa tentou justificar o atraso usando a pandemia. No entanto, o juiz rejeitou o argumento imediatamente, já que o contrato foi assinado após o período crítico.

Ao mesmo tempo, a Caixa tentou se isentar da responsabilidade. Ainda assim, o juiz afastou essa tese e aplicou a Súmula 543 do STJ, que garante a devolução integral quando há culpa da construtora.

Ou seja, o Judiciário deixou claro: atraso injustificado configura falha grave no contrato e exige reparação completa.

Consumidor precisa agir para garantir seus direitos

Diante desse tipo de situação, o comprador não pode aceitar qualquer proposta. Muitas empresas oferecem devoluções parciais ou parceladas — e isso, na maioria das vezes, não atende ao que a lei garante.

Por isso, o consumidor deve reunir provas imediatamente. Guardar contrato, comprovantes de pagamento e registros de comunicação faz toda a diferença.

Além disso, buscar orientação jurídica aumenta as chances de recuperar todo o valor pago e ainda obter indenização.

Decisão pressiona mercado e fortalece o comprador

Essa decisão não impacta apenas um caso isolado. Ela envia um recado claro ao mercado imobiliário: atrasos não serão mais tratados com tolerância automática.

Com isso, construtoras e instituições financeiras precisam agir com mais responsabilidade. Ao mesmo tempo, o consumidor ganha mais segurança para exigir o cumprimento do contrato.

Portanto, quem enfrenta atraso na entrega do imóvel agora conta com um respaldo jurídico mais forte — e com mais chances reais de reparação.

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