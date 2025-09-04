Donas de brechó em Goiás ganham ação e empresa proprietária do Facebook e WhatsApp pagará indenização

Sem acesso ao perfil, o comércio ficou inativo por mais de seis meses, gerando perda de clientes e faturamento

Davi Galvão Davi Galvão -
Por que comprar roupas em brechós está tão na moda – veja as vantagens - brechó
Imagem ilustrativa de brechó (Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Duas empreendedoras de Itumbiara conquistaram uma vitória judicial contra a gigante Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, após terem o perfil do brechó virtual que administravam derrubado pela empresa. A Justiça determinou a reativação do perfil e fixou indenização de R$ 5 mil para cada autora por danos morais.

As empresárias donas do brechó relataram que utilizavam a conta como principal canal de vendas de roupas de segunda mão. Porém, no dia 17 de janeiro, o perfil foi suspenso de forma repentina, com a alegação genérica de ligação a outra conta que não teria seguido as regras da plataforma.

Elas negaram qualquer violação e afirmaram que jamais publicaram conteúdo que justificasse a penalidade.

Sem acesso ao perfil, o brechó virtual ficou inativo por mais de seis meses, gerando perda de clientes, queda no faturamento e prejuízos à imagem do negócio.

Após tentativas frustradas de recuperar o acesso, receberam apenas respostas automáticas da plataforma. No mesmo período, uma das autoras também teve a conta pessoal do Facebook bloqueada, o que impediu o uso das ferramentas de suporte da própria empresa.

Na defesa, a Meta alegou que a suspensão ocorreu de acordo com os Termos de Uso. Porém, o juiz destacou que a empresa não apresentou provas de descumprimento das regras, descumprindo o dever de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito das autoras.

A sentença reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da teoria do risco do empreendimento, ressaltando que o bloqueio injustificado de uma conta profissional não pode ser tratado como mero aborrecimento, mas sim como uma violação que atinge diretamente a atividade econômica e a reputação das empreendedoras.

Leia também

*Com informações do portal Rota Jurídica

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias