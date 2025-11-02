Isadora Cruz fala sobre dificuldade com sotaque goiano em ‘Coração Acelerado’

Gravações começaram há três semanas e têm levado o elenco a paisagens deslumbrantes em Alto Paraíso, Vale da Lua, Pirenópolis e outras cidades de Goiás

Folhapress - 02 de novembro de 2025

Isadora Cruz interpreta Agrado Garcia na novela “Coração Acelerado”. (Foto: Divulgação)

ANA CORA LIMA – Em meio às gravações no interior de Goiás, Isadora Cruz, 27, está diante de um novo desafio em sua carreira: dar vida a Agrado Garcia, protagonista de uma novela que mergulha no universo sertanejo.

A personagem, segundo ela, é uma jovem determinada a se tornar uma estrela da música, em “Coração Acelerado”, próxima trama da sete na Globo. “Agrado é uma menina que sonha em ser cantora de sertanejo. Vamos falar dessa busca por um sonho extraordinário”, conta a atriz.

A novela se passa em Bom Retorno, cidade fictícia próxima a Goiânia e mostra o amor entre Agrado e João Raul (Filipe Bragança), o “Mozão do Brasil”, uma das grandes estrelas do sertanejo. “Tipo Luan Santana”, exemplifica Isadora.

O elenco da trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento reúne nomes como Letícia Spiller, que interpreta a mãe de Agrado, e Paula Fernandes, que assume o papel da avó, Cecília, uma cantora que não conseguiu realizar o próprio sonho por causa das limitações da época.

“A minha personagem vem de uma linhagem de mulheres fortes, musicistas que carregam o desejo de cantar. A avó, impedida pelo machismo de sua geração, passa esse sonho adiante. É uma história sobre herança, sobre o que as mulheres antes de nós deixaram como força e inspiração”, explica.

As gravações, iniciadas há três semanas, têm levado o elenco a paisagens deslumbrantes do estado de Goiás –Alto Paraíso, Vale da Lua e Pirenópolis entre elas. A atriz se diz encantada com o acolhimento dos goianos: “As pessoas aqui são muito amorosas e receptivas”.

Um ponto que tem exigido dedicação é o sotaque. Paraibana de João Pessoa e com algumas personagens nordestinas no currículo, ela vem tendo aulas de prosódia para falar como um goiano (ou quase).

“A minha personagem nasceu em Goiás, mas cresceu viajando pelo país. Então, ela carrega um pouco de tudo. Mesmo assim, eu quis me desafiar a fazer o sotaque local”, afirma.

Mas o maior desafio, segundo ela, não está na fala, e sim na música. A atriz precisou aprender a cantar e tocar violão para viver Agrado.

“Sempre amei cantar, mas era coisa de chuveiro. Agora estou me dedicando de verdade, fazendo aulas e praticando todos os dias. Comprei um violão no fim do ano passado, sem saber desse convite. Acho que já pressentia o que estava por vir.”