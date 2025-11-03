“Meio-dia e meio” ou “meio-dia e meia”? Descubra qual está certo

Apesar de parecer uma pequena diferença, apenas uma das formas está correta segundo as regras gramaticais

Pedro Ribeiro - 03 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Língua Portuguesa está cheia de expressões que confundem até quem tem boa memória e escreve com frequência.

Uma delas é a dúvida entre “meio-dia e meio” e “meio-dia e meia”.

E entender o motivo vai ajudar você a nunca mais errar na hora de falar ou escrever sobre o horário do almoço.

De acordo com a Língua Portuguesa, a forma correta é “meio-dia e meia”.

Isso acontece porque, nesse caso, a palavra “meia” se refere à metade de uma hora, ou seja, trinta minutos.

O termo “hora” é um substantivo feminino, e por isso o adjetivo “meia” precisa concordar em gênero.

Portanto, “meio-dia e meia” significa literalmente “doze horas e trinta minutos”.

Porque “meio-dia e meio” está incorreto

A expressão “meio-dia e meio” seria usada se estivéssemos falando de algo masculino.

Por exemplo: “meio quilo”, “meio copo” ou “meio metro”.

Nesses casos, “meio” funciona como adjetivo masculino, concordando com o substantivo que o acompanha.

No entanto, quando nos referimos à hora, estamos falando de uma unidade feminina.

Então, dizer “meio-dia e meio” está errado, pois não existe “meio hora”.

A única forma aceita pela Língua Portuguesa é “meio-dia e meia”.

Exemplos para não errar mais

Para fixar a regra, pense em exemplos simples:

– A reunião começa ao meio-dia e meia.

– O almoço está marcado para meio-dia e meia.

– Ela chegou em casa por volta de meio-dia e meia.

Perceba que, em todas as frases, a palavra “meia” concorda com “hora”, que é feminina.

Assim, além de falar corretamente, você mostra domínio sobre a Língua Portuguesa e evita um dos erros mais comuns do dia a dia.

Curiosidades sobre a expressão

Interessante notar que a confusão entre “meio” e “meia” não acontece apenas com o horário.

Muitas pessoas também erram ao dizer frases como “estou meio cansada” ou “estou meia cansada”.

A diferença é que, nesse caso, “meio” funciona como advérbio e não varia, independentemente do gênero da pessoa.

Assim, o certo é “estou meio cansada”, mesmo se o sujeito for feminino.

Essas pequenas nuances da Língua Portuguesa mostram como o idioma é rico e cheio de detalhes, o que o torna fascinante, mas também desafiador.

