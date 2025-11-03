“Meio-dia e meio” ou “meio-dia e meia”? Descubra qual está certo
Apesar de parecer uma pequena diferença, apenas uma das formas está correta segundo as regras gramaticais
A Língua Portuguesa está cheia de expressões que confundem até quem tem boa memória e escreve com frequência.
Uma delas é a dúvida entre “meio-dia e meio” e “meio-dia e meia”.
E entender o motivo vai ajudar você a nunca mais errar na hora de falar ou escrever sobre o horário do almoço.
De acordo com a Língua Portuguesa, a forma correta é “meio-dia e meia”.
Isso acontece porque, nesse caso, a palavra “meia” se refere à metade de uma hora, ou seja, trinta minutos.
O termo “hora” é um substantivo feminino, e por isso o adjetivo “meia” precisa concordar em gênero.
Portanto, “meio-dia e meia” significa literalmente “doze horas e trinta minutos”.
Porque “meio-dia e meio” está incorreto
A expressão “meio-dia e meio” seria usada se estivéssemos falando de algo masculino.
Por exemplo: “meio quilo”, “meio copo” ou “meio metro”.
Nesses casos, “meio” funciona como adjetivo masculino, concordando com o substantivo que o acompanha.
No entanto, quando nos referimos à hora, estamos falando de uma unidade feminina.
Então, dizer “meio-dia e meio” está errado, pois não existe “meio hora”.
A única forma aceita pela Língua Portuguesa é “meio-dia e meia”.
Exemplos para não errar mais
Para fixar a regra, pense em exemplos simples:
– A reunião começa ao meio-dia e meia.
– O almoço está marcado para meio-dia e meia.
– Ela chegou em casa por volta de meio-dia e meia.
Perceba que, em todas as frases, a palavra “meia” concorda com “hora”, que é feminina.
Assim, além de falar corretamente, você mostra domínio sobre a Língua Portuguesa e evita um dos erros mais comuns do dia a dia.
Curiosidades sobre a expressão
Interessante notar que a confusão entre “meio” e “meia” não acontece apenas com o horário.
Muitas pessoas também erram ao dizer frases como “estou meio cansada” ou “estou meia cansada”.
A diferença é que, nesse caso, “meio” funciona como advérbio e não varia, independentemente do gênero da pessoa.
Assim, o certo é “estou meio cansada”, mesmo se o sujeito for feminino.
Essas pequenas nuances da Língua Portuguesa mostram como o idioma é rico e cheio de detalhes, o que o torna fascinante, mas também desafiador.
