Nova regra pode custar até R$ 3 mil aos motoristas brasileiros

Projeto de lei propõe endurecer punições no trânsito, com multas mais altas e suspensão maior da CNH para quem cometer infrações graves

Pedro Ribeiro - 03 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O ano de 2025 promete mudanças significativas nas leis de trânsito brasileiras. O Projeto de Lei 1405/24, em análise no Congresso Nacional, pretende atualizar o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com punições mais rígidas para motoristas que cometem infrações perigosas, com o objetivo de reduzir acidentes e promover maior segurança nas vias.

Multas mais altas e suspensão ampliada

A proposta prevê multas que podem ultrapassar R$ 2.900, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por até 24 meses em casos de reincidência. Em situações mais graves — como ultrapassagens perigosas ou direção sob efeito de álcool —, o condutor poderá até ter a CNH cassada.

Motoristas profissionais e reincidentes também estarão sujeitos a medidas educativas obrigatórias, como cursos de reciclagem, palestras de conscientização e, em alguns casos, retenção temporária do veículo.

Foco na prevenção e na educação

O projeto reforça que o aumento das penalidades tem um caráter educativo e preventivo. Ao tornar as punições mais severas, o objetivo é inibir comportamentos de risco, como excesso de velocidade, desrespeito à sinalização e uso do celular ao volante — fatores que estão entre as principais causas de acidentes fatais no país.

Além das sanções, o texto também incentiva campanhas de conscientização e investimentos em infraestrutura viária, visando melhorar as condições de tráfego e fortalecer a cultura de respeito às leis.

Como evitar as penalidades

Especialistas em trânsito reforçam que evitar multas e sanções começa com atitudes simples, como respeitar os limites de velocidade, não dirigir alcoolizado, manter o veículo em boas condições e estar sempre atento à sinalização.

A participação em cursos de direção defensiva e programas educativos também é recomendada, especialmente para profissionais do volante, que estarão entre os mais impactados pelas novas medidas.

Com a aprovação da proposta, o impacto no bolso pode ser alto — mas o objetivo maior é salvar vidas e transformar o trânsito brasileiro em um espaço mais seguro e consciente para todos.

