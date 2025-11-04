Nova rede de supermercado chega ao Brasil com preços mais baixos que a concorrência e previsão de abrir 50 unidades

Grupo russo aposta no modelo “ultra-hard-discount” para conquistar consumidores de renda média e baixa com economia de até 30%

Pedro Ribeiro - 04 de novembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A cidade de Americana, no interior de São Paulo, será o ponto de partida da rede russa Vantajoso, pertencente ao grupo Svetofor, que estreia no Brasil em 2025. A proposta promete chacoalhar o setor supermercadista com o conceito de varejo ultra-hard-discount, formato que reduz custos operacionais para garantir preços até 30% menores que os praticados por atacarejos tradicionais.

Diferente dos supermercados convencionais, as lojas Vantajoso dispensam setores como padaria e açougue e organizam os produtos diretamente em pallets industriais, diminuindo a necessidade de mão de obra e infraestrutura. A estratégia visa maximizar a eficiência e repassar o desconto direto ao consumidor.

Expansão nacional

Com um plano de crescimento ousado, o grupo russo projeta abrir 50 unidades nos próximos três anos. As novas lojas devem ser distribuídas entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, priorizando cidades com grande densidade populacional e forte apelo ao custo-benefício.

A escolha do Brasil não é por acaso. Segundo o Svetofor, o país reúne condições ideais para o sucesso do modelo, especialmente pela ampla base de consumidores de renda média e baixa que buscam economia sem abrir mão da qualidade.

Concorrência e expectativas

A entrada do Vantajoso promete intensificar a competição no varejo alimentar brasileiro, tradicionalmente dominado por grandes redes e atacarejos. Embora tentativas anteriores de aplicar modelos semelhantes não tenham prosperado, o grupo russo acredita que o momento econômico e o perfil de consumo atual favorecem sua proposta.

A primeira unidade, em Americana, servirá como laboratório de aceitação do público antes da expansão para outras regiões. A data oficial de inauguração ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que o modelo, já bem-sucedido em países da Europa e Ásia, encontre terreno fértil também no Brasil.

