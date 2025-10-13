Em expansão, varejista abre novas lojas e supera a marca de 100 unidades

Rede de supermercado cresceu 10%, integrando novos associados e ampliando competitividade no segmento

Isabella Valverde - 13 de outubro de 2025

A Rede Uniforça ampliou sua atuação no Ceará ao integrar quatro novas redes de supermercados, alcançando 112 lojas e 37 associados em todo o estado.

O avanço representa um crescimento de 10%, reforçando a força competitiva e o posicionamento estratégico da marca no mercado varejista cearense.

Esse movimento fortalece a presença da rede e aprimora a escalabilidade nas compras e operações do setor alimentar.

Com a expansão, a Uniforça passa a contar com 11 unidades adicionais, marcando um passo importante em sua trajetória de consolidação regional.

De acordo com o Diário do Nordeste, entre os novos associados estão o Supermercado Nova Opção, localizado em Limoeiro do Norte, e o Supermercado GG, em Caucaia.

Ambos reforçam o portfólio de marcas parceiras que compõem a estrutura da Uniforça.

Além deles, o Varejinho agora representa Tabuleiro do Norte, enquanto o Super São Geraldo amplia sua presença nas cidades de Quixadá, Banabuiú e Quixeramobim, diversificando o alcance geográfico e fortalecendo o modelo associativo da rede.

Expansão que fortalece o varejo cearense

Para o presidente da rede, Murilo Tavares, o aumento no número de associados eleva o poder de negociação e amplia a escala de compras, gerando maior competitividade no setor de varejo alimentar.

O modelo colaborativo adotado pela Uniforça permite ganhos logísticos e comerciais para todos os integrantes.

Esse formato associativo mostra que a união entre empreendedores locais pode criar um ecossistema sólido, capaz de competir em pé de igualdade com grandes redes nacionais e internacionais.

Um dos pilares dessa expansão foi a instalação do centro de distribuição em Itaitinga, inaugurado em janeiro.

A estrutura tem sido essencial para otimizar a logística e garantir o abastecimento eficiente em todo o Nordeste.

Com o suporte desse centro, a rede acelerou a integração de novos associados e melhorou a gestão de estoques, reduzindo custos e prazos de entrega em diversas regiões.

Benefícios diretos para os consumidores

O aumento no número de lojas amplia a oferta de produtos e garante preços mais competitivos para os consumidores.

Essa diversidade também possibilita que as comunidades tenham acesso facilitado a marcas regionais e nacionais, com mais conveniência e qualidade no atendimento.

