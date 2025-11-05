Justiça de Anápolis define que pai deverá pagar indenização aos filhos por abandono afetivo

Testemunhas confirmaram inexistência de vínculo parental recorrente ao longo dos anos

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2025

Imagem aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Justiça de Goiás condenou um pai ao pagamento de R$ 30 mil, sendo R$ 15 mil para cada um dos dois filhos, a título de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo.

A decisão foi proferida pelo juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões de Anápolis, Bruno Leopoldo Borges Fonseca, que reconheceu a violação do dever de convivência familiar e os prejuízos emocionais causados.

Conforme o site especializado Rota Jurídica, os filhos, que passaram a infância no município, alegaram ausência paterna prolongada, falta de suporte afetivo e omissão em momentos relevantes da vida familiar.

Um dos filhos reside no exterior junto com a mãe, enquanto o outro continua morando na cidade.

Na petição, eles relataram que, devido ao afastamento, precisaram de acompanhamento psicológico. Em alguns momentos, houve a retomada do contato, mas apenas para tratar de questões relativas à pensão alimentícia.

Em contrapartida, o pai sustentou que a ruptura se deu em razão da mudança dos filhos para outra localidade e, posteriormente, para o exterior, além de conflitos com a ex-companheira.

No entanto, ele reconheceu a ausência de convivência, alegando dificuldades em manter contato devido à distância.

Testemunhas confirmaram a inexistência de vínculo parental recorrente ao longo dos anos.

Na decisão, o magistrado entendeu que a distância e os conflitos familiares não afastam o dever do genitor de oferecer cuidado emocional e afetivo aos filhos.

Além da indenização, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

“Ao réu caberia um mínimo de cuidado com os filhos, garantindo afetividade para uma formação psicológica estável”, afirmou o juiz.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!