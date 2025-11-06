Não é Palmas, nem Belém: cidade supera capitais e se torna a mais quente do Brasil

Município registrou 41,2 °C e umidade de apenas 10%, segundo dados do Inmet; calor extremo preocupa especialistas

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Viagens e Caminhos)

A cidade de Oeiras, no interior do Piauí, vive uma rotina de calor extremo que tem chamado atenção em todo o país.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município registrou as maiores temperaturas e as menores taxas de umidade do ar do Brasil nos últimos dois anos.

Em outubro, os termômetros chegaram a 41,2 °C, com umidade de apenas 10% — muito abaixo dos 40% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O período mais crítico coincide com o chamado B-R-O Bró, que vai de setembro a dezembro e marca as temperaturas mais altas do ano no Piauí.

Além de Oeiras, outras cidades do estado — como Picos, Teresina, Valença do Piauí, São João do Piauí e Uruçuí — também aparecem entre as mais quentes do país.

Segundo o otorrinolaringologista Paulo Rogério, ouvido pelo g1, o clima seco exige cuidados redobrados com a saúde.

“Pode haver problemas na pele devido à exposição solar, ressecamento dos olhos, do nariz, da garganta e dos pulmões. Sintomas como sangramento e infecções, mais graves em crianças e idosos, exigem muita atenção”, alertou.

O calor intenso já moldou a rotina dos moradores de Oeiras. Nas horas mais quentes, as ruas ficam vazias, e muitos preferem trabalhar no início da manhã ou durante a madrugada para evitar a exposição prolongada ao sol.

Como aliviar os efeitos do tempo seco

Beba bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.

Use umidificadores ou coloque bacias com água nos cômodos para aumentar a umidade.

Evite banhos muito quentes e aplique hidratantes após o banho.

Proteja as vias respiratórias com soro fisiológico e evite locais com poeira.

Pratique exercícios apenas antes das 10h ou após as 17h.

Mantenha os ambientes ventilados e consuma frutas ricas em água, como melancia e abacaxi.

Evite fumaça e queimadas, que agravam os efeitos do ar seco.

Enquanto as capitais sofrem com ondas de calor passageiras, Oeiras segue resistindo sob o sol escaldante — símbolo de um Brasil que, mais do que quente, enfrenta os desafios diários de viver no limite da temperatura e da resistência humana.