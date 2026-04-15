Arqueólogos recuperam carga de navio milenar encontrado em lago na Suíça

Estruturas metálicas e cerâmicas conservadas pelo tempo emergem de águas tranquilas na Europa Central

Magno Oliver - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Fundação Octopus)

Uma operação de arqueologia subaquática no Lago Neuchâtel, na Suíça, resultou na recuperação de uma carga histórica datada entre os anos 20 e 50 d.C., pertencente ao período do Império Romano.

A descoberta, realizada pelos mergulhadores Fabien Langenegger e Julien Pfyffer, da Fundação Octopus, revelou um carregamento espetacular composto por mais de mil artefatos, incluindo espadas de ferro e uma vasta coleção de cerâmicas em estado excepcional de preservação.

O achado foi inicialmente mantido sob estrito sigilo pelas autoridades locais e pela equipe de pesquisa para evitar a ação de saqueadores e garantir a integridade do sítio arqueológico durante as etapas iniciais de extração.

O processo de localização começou após imagens de drones identificarem manchas escuras incomuns no leito do lago, que apresentava águas mais claras nos últimos anos.

Durante as campanhas de escavação intensiva, que ocorreram entre 2025 e o primeiro semestre de 2026, os especialistas desenterraram peças de terracota que ainda continham restos de alimentos, agora enviados para análise laboratorial.

Julien Pfyffer relatou que a aproximação inicial foi cautelosa, devido à semelhança visual do monte de objetos com depósitos de minas da Segunda Guerra Mundial, mas a iluminação das câmeras subaquáticas logo confirmou tratar-se de um naufrágio romano de valor inestimável para a compreensão do comércio europeu no primeiro século.

Atualmente, o foco da missão se volta para o estudo técnico dos mais de 1.000 itens recuperados, que incluem pratos, jarras e armamentos.

As atualizações do caso indicam que o naufrágio pode oferecer respostas inéditas sobre as redes logísticas que conectavam o interior da Europa às rotas imperiais.

De acordo com os pesquisadores envolvidos, a preservação orgânica dentro dos recipientes é um dos pontos mais promissores da descoberta, permitindo que a ciência moderna mapeie a dieta e os hábitos de consumo dos navegantes da época.

O acervo deverá passar por um longo processo de conservação antes de ser exposto ao público, consolidando o Lago Neuchâtel como um dos pontos arqueológicos mais relevantes da Suíça contemporânea.

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